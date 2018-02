Valero Restaurant é o novo francês do Jockey Club

Tartare grelhado com batatas rústicas (Fotos: Lucinéia Nunes/Estadão)

O restaurante do Jockey Club reabriu na última semana depois de um merecido (e imprescindível) processo de restauro. A cozinha também traz novidades. Antes tocada pelo banqueteiro Charlô Whately, agora tem à frente o chef francês Pascal Valero, que batiza o Valero Restaurant. Em parceria com a sócia e advogada Milva Lopes, o chef também assume o salão de eventos Villa Jockey.

Durante a semana, o restaurante abre para o almoço com opções à la carte e menu executivo (R$ 65), com couvert, entrada e prato principal. Às segundas, quando há corridas de cavalo, também serve jantar. Nos fins de semana e feriados, a casa opera com brunch em sistema de bufê (R$ 98).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para começar, escolha uma das mesas na varanda e prove o gougère, pão de queijo francês leve e aerado, servido na cesta de pães quentinhos. Entre as entradas, há opções frescas como o ceviche de peixe com lascas de maçã verde (R$ 34) e a boa caprese com muçarela de búfala (R$ 32).

Fondant de chocolate Valero

A seleção de principais traz clássicos franceses – caso do tartare grelhado com saboroso molho de mostarda e batatas rústicas sequinhas (R$ 52) – e uma seção italiana, com risotos e massas, como o espaguete de frutos do mar (R$ 68). Para um final feliz, ‘mergulhe’ no fondant de chocolate (R$ 22, foto ao lado).

ONDE: Av. Lineu de Paula Machado, 1.263, Cidade Jardim, 3031-7979.

QUANDO: 12h/16h (sáb., dom. e fer., até 17h; 2ª, 12h/16h e 19h/23h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.