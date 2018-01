Vai ter caldo!

O inverno começa no domingo (21) e traz com ele um festival de sopas pelos restaurantes da cidade. Confira nossa seleção para ajudá-lo a se aquecer:

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O ensopadinho de sururu, servido com farofa (R$ 30; foto), é uma das três receitas do Coco Bambu. Os outros dois caldos sugeridos como entrada ou prato principal são o de camarão e mandioquinha (R$ 34,90) e o caldo de peixe (R$ 23,30). R. Azevedo Soares, 2.150, Jd. Anália Franco, 4304-6221.

Foto: divulgação

A chef Anna Meireles, do Konstanz, também realiza uma Temporada de Cremes Especiais, para reconfortar os clientes durante o inverno. O cardápio lista opções como o creme de aspargos (R$ 27,90) e o creme de palmito (R$ 27,70; foto). Av. Aratãs, 713, Indianópolis, 5543-4813.

Foto: divulgação

Até 2/8, o Josephine Bistrô promove seu Festival de Caldos com o tema ‘Ingredientes que Aquecem’. Entre as sugestões do chef Cícero Gomes estão os cremes de frango com pimenta, legumes com gengibre e de ‘Mandioquinha au Poivre’ (foto). Cada creme custa R$ 32,90 e, por mais R$ 3, vem no pão italiano. R. Jaques Félix, 253, V. Nova Conceição, 3842-5891.

Foto: Rafael Wainberg/divulgação

Durante o inverno, todas as unidades do Le Vin Bistrô incluem sopas no cardápio, como as clássicas de cebola e de aspargos (R$ 32, cada). Para quem prefere sabores mais acentuados, há outras combinações, como a de abóbora com camarão e gengibre (R$ 38; foto) e a de mandioca com linguiça de cordeiro (R$ 38). R. Paes de Araújo, 137, Itaim Bibi, 3168-3037.

Estreia hoje (19) e segue até 30/8, a Temporada de Sopas Romanas da Osteria del Pettirosso. No menu, há ‘Stracciatella in Brodo’, um caldo de carnes caseiro servido com ovo mexido, ervilhas e massa (R$ 29), e ‘Pasta e Fagioli’, de feijão, funghi porcini e massa fresca (R$ 39). Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338.

Foto: divulgação

No festival de sopas do Rancho Português, os clientes encontram bom refúgio no caldo verde com chouriço (R$ 22; foto). O menu também inclui sopa de frutos do mar (R$ 35) e de feijão com paio (R$ 22). A saber: terça à noite, há show de fado. Av. dos Bandeirantes, 1.051, V. Olímpia, 2639-2077.

O Festival de Sopas da Ceagesp monta seu bufê (R$ 32,90, por pessoa), de quarta a domingo, a partir das 18h, com receitas que mudam a cada semana. Até domingo (21), a seleção traz as sopas de cebola, de marisco, de legumes com tofu e o creme de pinhão com cream cheese. Av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946, portão 4, V. Leopoldina. Até 30/7.

Foto: Lufe Gomes/divulgação

Apesar dos nomes impronunciáveis, as sopas do Myk levam ingredientes bem conhecidos. A ‘Psarosoupa’ é de peixe e frutos do mar (R$ 48; foto). Já a ‘Revithosoupa’ é preparada pela chef Mariana Fonseca com grão-de-bico e queijo feta (R$ 33). R. Peixoto Gomide, 1.972, Jd. Paulista, 2548-5391.

Foto: divulgação

No Ritz, a sopa de cebola entra em cartaz nas três unidades da rede – nos Jardins, no Itaim Bibi e no Shopping Iguatemi. A casa segue a receita clássica francesa, em que a sopa é gratinada com os queijos gruyère e parmesão. Para acompanhar, vem com uma torrada coberta com os mesmos queijos (R$ 25; foto). Al. Franca, 1.088, Jd. Paulista, 3062-5830.

Foto: divulgação

Petiscos e entradinhas de inspiração mediterrânea podem dar lugar ao caldinho de vôngole R$ 19), nos dias mais frios, no Tempranillo Vinho & Cozinha. Dê sequência à refeição com o bacalhau ao forno com batatas, tomatinhos e farofa de broa de milho (R$ 78) e feche com a rabanda (R$ 22). R. Jacques Felix, 381, V. Nova Conceição, 3926-5121.