Uma seleção (irresistível) de pudins de leite para provar em São Paulo

Para quem não resiste a um pudim de leite – dos mais densos e cremosos aos mais leves e furadinhos – um roteiro de lugares onde o doce vale cada colherada.

O ‘Pudim na Lata’ (R$ 16; foto acima), à base de leite condensado com cumaru e assado na latinha, é um dos destaques no cardápio do descolado Holy Burger. Pedida certa para fechar a refeição depois dos sanduíches caprichados. R. Dr. Cesário Mota Jr., 527, Centro, 4329-9475. 12h/16h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom.).

A chef Talitha Barros também faz um pudim de leite (R$ 14, a fatia) que merece respeito, daqueles para comer devagarinho. A receita, herdada da avó e adaptada por Talitha para ficar sem furinhos, é o carro-chefe no Conceição Discos & Comes. R. Imaculada Conceição, 151, Santa Cecília, 3477-4642. 10h/22h (fecha dom., exceto o último do mês, 12h/18h).

Inaugurada em 2016 em Santo André, a All In Burger abre a primeira unidade na capital paulista, com seus sanduíches artesanais, carnes defumadas na casa, drinques e uma única sobremesa: pudim de leite condensado (R$ 18; foto acima), sedoso, bem docinho e regado com bastante calda de caramelo. Imperdível! R. João Cachoeira, 289, Itaim Bibi, 2738-3878. 12h/15h e 17h30/23h (6ª e sáb., 12h/0h; dom., 12h/23h).

Especializada no doce, a Fôrma de Pudim vende seu pudim cremoso e em tamanhos grandes, para viagem, e também em fatias generosas para comer na loja. Entre os sabores que se alternam na vitrine, estão o tradicional de leite condensado com fava de baunilha, de chocolate belga, pistache e de nozes (R$ 11, a fatia). R. Normandia, 102, Moema, 2309-2030. 10h/19h (sáb., 10h/16h; fecha dom.).

Algumas das receitas mais visualizadas no canal digital podem ser provadas no simpático Tastemade Café. Um dos hits é o saboroso pudim de leite (R$ 14; foto acima). R. Harmonia, 661, V. Madalena. 8h/20h (sáb., 10h/16h; fecha dom.).

Além da versão clássica do doce, o confeiteiro Marcos André Martins criou novas receitas para as festas juninas. Entre as novidades no Senhor Pudim, estão os pudins de quentão, milho verde e paçoca (R$ 10, cada). Al. dos Aicás, 471, Moema, 5051-3632. 10h/18h (sáb., 10h/17h; fecha dom.).

Na rede Ráscal, um dos clássicos na seção de sobremesas é o pudim de leite (R$ 11/R$ 16; foto acima), mais leve, furadinho, feito com favas de baunilha e servido com uma colherada de doce de leite. Shopping Villa Lobos. Av. Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 3024-3710. 12h/15h15 e 19h/22h15 (6ª, até 23h15; sáb., 12h/17h15 e 19h/23h15; dom., 12h/17h15 e 19h/22h15).

Depois de devorar os ótimos hambúrgueres servidos no salãozinho do Dock Burger, não saia sem provar o pudim de leite (R$ 10,90). Um dos melhores feitos nas lanchonetes da cidade, segue a receita da mãe de um dos sócios. R. Demétrio Ribeiro, 605, Tatuapé, 2737-8006. 12h/23h30 (6ª e sáb., 12h/0h; fecha 2ª).

Novidade no circuito cervejeiro da cidade, o Vórtex Brewhouse também serve sua versão do tradicional pudim de leite (R$ 12). Mas, antes de se render ao doce, prove os chopes fabricados na casa, na companhia dos petiscos. R. Alexandre Dumas, 1.129, Chácara Santo Antônio, 5184-0526. 18h/0h (6ª, 17h/0h; sáb., 12h/0h; dom., 12/20h; fecha 2ª).