Uma seleção de quitutes para adoçar as festas juninas

Festa junina que se preza tem de ter comida e bebida típica. Confira nossas dicas de onde encontrar bons quitutes para fazer bonito também à mesa

A chef e confeiteira Carole Crema está sempre inventando delícias açucaradas na cozinha da La Vie en Douce, como esta caixinha de paçoca (R$ 4, cada; foto), com base de chocolate feito com o blend da casa, e que vem recheada com creme de paçoquinha e amendoim caramelado. R. da Consolação, 3.161, Jd. Paulista, 3088-7172.

Até o fim de junho, as lojas da Sweet Pimenta servem quitutes típicos para comer lá mesmo ou levar, como o bolo de milho cremoso com queijo meia cura (R$ 6, a fatia), o bombom de paçoca (R$ 4), a canjica com mel de laranja (R$ 8; foto) e o potinho de pé de moleque com chocolate (R$ 22). R. Dr. Mario Ferraz, 577, Itaim Bibi, 3168-3479.

Os sabores típicos das festas juninas viraram sorvetes cremosos na Davvero Gelato. Preparadas diariamente, os gelatti (R$ 12) ganham versões como doce de leite com pé de moleque; paçoca com torrone de amendoim e gianduia; milho verde; vinho quente; e até pinhão (foto). R. Paes de Araújo, 129, Itaim Bibi, 3881-6552.

Não sabe o que levar às festas de Santo Antonio (13), São João (24) e São Pedro (29)? Até o fim de julho, a Bolo à Toa – incluindo a terceira unidade recém-aberta no Real Parque – vai assar bolos de pé de moleque (R$ 30), paçoca (R$ 25) e fubá com goiabada (R$ 25; foto). R. Barão de Campos Gerais, 356, Real Parque, 3759-0546.

Para quem gosta de milho, o bolo de pamonha (R$ 22; foto) da rede Bolo da Madre é a pedida certa. Dos fornos ainda saem versões caseiras de coco (R$ 29), pé de moleque (R$ 29) e fubá (R$ 15), perfeitos para acompanhar o quentão e o vinho quente durante os festejos. R. Girassol, 185, V. Madalena, 2339-3220.

No arraial da Chocolat du Jour, há trufa com sabor de quentão (R$ 6, cada), ‘Choco Pop’, pipoca caramelizada e coberta com chocolate ao leite (R$ 99,50); e a ‘Lata São João’, recheada com pé de moleque com chocolate, ‘Milho Krispis’ e bombom de paçoca (R$ 99,50; foto). R. Haddock Lobo, 1.421, Jd. Paulista, 3062-3857.

Imagine juntar na mesma receita dois clássicos: pipoca e Paçoca Amor. O resultado dessa combinação já está nas latas da Pipó (R$ 30; foto) e, acredite, é do tipo ‘difícil de parar de comer’. Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3088-9215.

A Empadaria da Vovó sempre inova nos recheios do quitute. Desta vez, a vitrine apresenta as criações da temporada: empadinha salgada de creme de milho com bacon (R$ 5,60) e empadinha de curau, elaborada com massa doce à base de canela e recheada com curau de milho (R$ 5,30; foto). Av. Dr. Vieira de Carvalho, 154, República, 3337-1938.

