Uma seleção de oito filmes em cartaz recomendados pelo Divirta-se

A Bela da Tarde

(Belle de Jour, França-Itália/1967, 100 min.) – Drama. Dir. Luis Buñuel. Com Catherine Deneuve, Jean Sorel e Michel Piccoli. O clássico de Luis Buñuel está de volta. Infeliz com o marido, uma jovem rica e bonita procura um bordel para realizar suas fantasias eróticas e passa a trabalhar como garota de programa à tarde. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Bingo – O Rei das Manhãs

(Brasil/2016, 113 min.) – Drama. Dir. Daniel Rezende. Com Vladimir Brichta, Leandra Leal, Augusto Madeira. O longa traça um panorama da vida de Arlindo Barreto, que, nos anos 1980, interpretou Bozo, icônico personagem da TV brasileira. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Com Amor, Van Gogh

(Loving Vincent, Reino Unido e Polônia/2017, 95 min.) – Drama. Dir. Dorota Kobiela e Hugh Welchman. Com Douglas Booth, Chris O’Dowd e Saoirse Ronan. A animação, produzida a partir de pinturas de tinta a óleo sobre tela, acompanha Roulin, jovem que recebe a tarefa de entregar a última carta de Vincent Van Gogh. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Dunkirk

(Estados Unidos/2016, 107 min.) – Ação. Dir. Christopher Nolan. Com Fionn Whitehead, Tom Hardy, Mark Rylance. O longa retrata os meandros da Operação Dynamo, em meio à 2ª Guerra Mundial. O plano pretendia a evacuação de uma cidade, tomada pelos conflitos, no norte da França. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Extraordinário

(Wonder, Estados Unidos/2017, 113 min.) – Drama. Dir. Stephen Chbosky. Com Julia Roberts, Owen Wilson e Jacob Tremblay. O filme é uma adaptação do best-seller de R.J. Palacio. Nascido com uma deformação facial, um garoto precisa se adaptar à realidade do quinto ano escolar, sendo observado por todos ao seu redor. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

Gabriel e a Montanha

(Brasil/2017, 131 min.) – Drama. Dir. Fellipe Barbosa. Com João Pedro Zappa, Caroline Abras e Leonard Siampala. Gabriel sempre teve o sonho de conhecer a África. Na subida do Monte Mulanje, sua história ganha contornos dramáticos. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Não Devore Meu Coração

(Brasil/2017, 106 min.) – Drama. Dir. Felipe Bragança. Com Cauã Reymond, Eduardo Macedo, Adeli Gonzales. Joca tem 13 anos e se apaixona por Basano, uma menina paraguaia. Para conquistá-la, ele enfrenta várias dificuldades. No longa, Cauã Reymond vive um motoqueiro de uma perigosa gangue. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

O Outro Lado da Esperança

(Toivon Tuolla Puolen, Alemanha-Finlândia/2017, 98 min.) – Comédia dramática. Dir. Aki Kaurismäki. Com Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula. Khaled fugiu da Síria e encontrou asilo na Finlândia, onde tenta refazer a vida. 12 anos. Confira salas e horários de exibição