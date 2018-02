Uma seleção de boas peças de teatro para assistir em São Paulo

Um Bonde Chamado Desejo

Inspirado no texto do escritor americano Tennessee Williams, a história (foto) narra a saga de Blanche DuBois (Maria Luísa Mendonça) que, ao se abrigar na casa da irmã, passa a ter conflitos com o seu cunhado Stanley (Eduardo Moscovis). Dir. Rafael Gomes. Com Virgínia Buckowski e outros. 110 min. 14 anos. Tucarena (300 lug.). R. Monte Alegre, 1.024, 3670-8455. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 80. Até 4/3.

Chopin ou o Tormento do Ideal

Com direção de José Possi Neto, a atriz Nathalia Timberg interpreta o compositor Chopin. Em tom biográfico, a peça mostra 20 anos da vida do pianista polonês, que viveu na França grande parte da sua vida. 70 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª, 21h; sáb. e dom., 19h. R$ 50/ R$ 80. Até 18/2.

12 Homens e Uma Sentença

O enredo, um clássico do cinema, retrata um júri composto por 12 pessoas que decide se condena à morte um jovem acusado de assassinar o pai. Dir. Eduardo Tolentino de Araújo. Com Norival Rizzo, Sérgio Mastropasqua e outros. 100 min. 12 anos. Teatro Arthur de Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 20. Até 25/2.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Mulher de Bath

Personagem do escritor medieval inglês Geoffrey Chaucer, a Mulher de Bath é uma viúva libertária. Interpretada por Maitê Proença (foto), a história reflete sobre casamento, sexo e liberdade feminina. Dir. Amir Haddad. 90 min. 16 anos. Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 4/3.

Os Guardas do Taj

Reynaldo Gianecchini e Ricardo Tozzi vivem dois guardas imperiais, que têm como função proteger o Taj Mahal. No entanto, eles são proibidos de olhar para a construção. Enquanto um se revela mais inconformado, o outro se mostra mais obediente. As conversas entre os dois abordam questionamentos sobre as relações de poder. Teatro Raul Cortez (513 lug.). R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-1631. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 60/R$ 80. Até 25/3.

Céus

Com texto do libanês Wajdi Mouawad e direção de Aderbal Freire-Filho, a peça gira em torno da investigação de um atentado terrorista. Isolada, a equipe que a conduz passa por situações como o desaparecimento de um dos membros. 110 min. 14 anos. Com Rodrigo Pandolfo, Marco Antônio Pâmio e outros. Teatro Vivo (274 lug.). Av. Dr. Chucri Zaidan, 2.460, Morumbi, 3279-1520. 6ª, 20h; sáb., 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 60. Até 4/3.

Carmen

Entre a tragédia e a paixão, a cigana Carmen narra sua história de amor (foto). Dir. Nelson Baskerville. 60 min. 12 anos. Masp. Auditório (374 lug.). Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 50. Até 11/2.

A Visita da Velha Senhora

No texto do autor suíço Friederich Dürrenmatt, a cidade de Güllen está quase falida. A esperança da população é de que a milionária Claire (Denise Fraga) a salve. Ela estipula uma quantia, mas, para dá-la, impõe uma condição: que matem seu ex-affair Alfred (Tuca Andrada). Dir. Luiz Villaça. 120 min. 14 anos. Teatro SESI (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, 3156-7439. 4ª a dom., 20h; dom., 19h. Grátis. Até 18/2.

Romeu e Julieta 80

A peça conta a clássica história de Romeu e Julieta, de Shakespeare, com um toque especial: o casal é interpretado pelo ator Renato Borghi e a atriz Miriam Mehler, ambos com 80 anos de idade. O espetáculo também celebra os 60 anos de carreira dos dois artistas. A direção é de Marcelo Lazzaratto. 60 min. 12 anos. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª e sáb., 21h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 18/2.

Os Cadernos de Kindzu

Inspirado no universo literário de ‘Terra Sonâmbula’, do escritor africano Mia Couto, conta história de Kindzu, um jovem à procura de mais humanidade em plena guerra civil de Moçambique. Dir. Ana Teixeira e Stéphane Brodt. Com Thiago Catarino e outros. 130 min. 14 anos. Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, 3321-4400. 5ª a dom., 19h15. Grátis (retirar às 9h do dia). Até 18/2.