Uma seleção de 30 cursos pra você aprender o que quiser em 2016

A maioria dos cursos livres da cidade abre sua programação neste mês. A seguir, uma seleção com aulas para todas as idades, que vão de produção de cerveja a história da arte.

CINEMA

+ A Oficina de Documentário do MIS é ministrada pelo diretor Jorge Bodanzky (foto). O ponto de partida é a análise de alguns de seus trabalhos – na sequência, os alunos fazem exercícios práticos que resultam na produção de um docudrama.

Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 18/4 a 27/4. 2ª e 4ª, 19h. R$ 200.

+ No curso O Universo Visual de Tim Burton: Raízes e Influências, também no MIS, a ideia é conhecer as referências do diretor americano, do século 19 à atualidade. Por fim, os alunos desenvolvem seus próprios personagens em exercícios de desenho.

Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 1º/3 a 4/3. 3ª, 5ª e 6ª, 19h. R$ 80.

+ Voltado para jovens de 15 a 20 anos, o É Nóis na Fita é um curso de cinema, na Escola da Cidade, em que os participantes aprendem a realizar todas as etapas de produção de um filme. O produto final são dois curtas desenvolvidos pelas turmas.

R. General Jardim, 65, V. Buarque. 12/3 a 22/5. Sáb. e dom., 9h. Grátis. Inscrição: bit.ly/noiss

ARTES VISUAIS

+ No Masp, o arquiteto Gabriel Kogan ministra Histórias da Arquitetura: Modernismo em São Paulo. Além de abordar a obra de importantes projetistas, como Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas, haverá visitas guiadas aos prédios estudados.

Av. Paulista, 1.578, metrô Trianon-Masp, 3149-5959. 10/3 a 19/5. 5ª, 19h30. R$ 585.

+ A literatura não é o único tema abordado no cronograma de cursos da Casa das Rosas neste semestre.

A partir de março, por exemplo, o ilustrador e escritor Lourenço Mutarelli ministra o Curso de Desenho para Iniciantes. Haverá um processo seletivo entre os interessados.

Av. Paulista, 37, metrô Brigadeiro, 3285-6986. 3/3 a 28/4. 5ª, 19h30. Grátis.

+ Além das oficinas e aulas práticas de pintura e desenho, o Instituto Tomie Ohtake também promove cursos mais conceituais. É o caso de Introdução à Arte Contemporânea, ministrado por Rafael Vogt Maia Rosa, a partir de março.

Av. Brig. Faria Lima, 201, Pinheiros, 2245-1900. 14/3 a 27/6. 2ª, 19h. R$ 1.400.

+ O Museu Lasar Segall realiza oficinas para todos os públicos, com foco em técnicas de gravura e fotografia. Entre os cursos deste semestre, o artista Paulo Camillo Penna organiza a Oficina de Iniciação em Gravura em Metal, a partir de março.

R. Berta, 111, V. Mariana, 2159-0400. 18/3 a 24/6. 6ª, 14h30. R$ 200.

+ Entre os cursos do MAM (foto), Felipe Martinez ministra História da Arte Moderna. Divididas em dois módulos, as aulas percorrem nomes da arte moderna no Brasil e no Mundo.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 5085-1313. 2ª, 18h. Módulo 1: 14/3 a 30/5. Módulo 2: 6/6 a 27/6. R$ 270 (por módulo)/R$ 480 (2 módulos).

MÚSICA

+ Finalizando ‘Copacabana’, livro sobre a história do samba-canção, o jornalista, crítico e pesquisador musical Zuza Homem De Mello (foto acima) comanda o curso O Samba Canção: Encontros e Desencontros, na Casa do Saber.

R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jd. Paulistano, 3707-8900. 14, 21 e 28/6, 20h. R$ 510 (em três parcelas).

+ Autor de ‘Nada Será Como Antes’, biografia de Elis Regina, o jornalista do Estado Julio Maria apresenta o curso Elis em Vinil. Acompanhado do DJ Ramiro Zwetsch, ele conta histórias das gravações da cantora, na Casa do Saber.

R. Dr. Mario Ferraz, 414, Jd. Paulistano, 3707-8900. 17/3, 20h. R$ 170.

+ O jornalista Alexandre Matias inicia nova fase da série Todo o Disco. Artistas contemporâneos, como Tulipa Ruiz, falam sobre seus álbuns mais recentes.

Espaço Cult. R. Aspicuelta, 99, V. Madalena, 3032-2800. 1, 8, 15, 22 e 29/3, 20h. R$ 50 (aula individual, durante a pré-venda)/R$ 200 (cinco aulas).

+ ‘O Candomblé e a Umbanda na MPB’, ministrado por Reginaldo Prandi, e ‘A Explosão Gospel’, com Magali do Nascimento Cunha, são temas das duas aulas de Música e Religião.

Centro de Pesquisa e Formação do Sesc. R. Dr. Plínio Barreto, 285, Bela Vista, 3254-5600. 23/2 e 25/2, 19h30. R$ 15/R$ 50.

+ Na oficina de DJs promovida por Ale Portillo (conhecido como ‘Alemão’), os alunos aprendem

técnicas de mixagem e o modo de operação dos equipamentos usados por profissionais. As aulas ocorrerão no MIS.

Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 21/3 a 14/4. 2ª, 5ª e 6ª, 19h. R$ 250.

LITERATURA

+ No curso Vidas em Livro – Biografias e Memórias, Nanete Neves apresenta os caminhos de um biógrafo. Sua inserção no mercado e o processo de pesquisa estão entre os temas tratados nas oito aulas d’A Casa Tombada (foto acima).

R. Ministro Godói, 109, Perdizes, 3675-6661.19/3 a 7/5. Sáb., 10h. R$ 600.

+ Marcia Tiburi e Evandro Affonso Ferreira são os nomes que estão à frente do Laboratório de

Escrita Criativa, com 12 aulas. Os alunos serão guiados pelo meio literário e seus estilos de escrita.

Espaço Cult. R. Aspicuelta, 99. V. Madalena, 3032-2800. 8/3 a 7/6. 3ª, 19h30. R$ 1.250.

+ A oficina de romance ministrada por Paula Fábrio busca estabelecer uma narrativa para quem quer desenvolver uma história e seus personagens. Autores e críticos serão estudados em oito aulas.

Espaço Cult. R. Aspicuelta, 99. V. Madalena, 3032-2800. 27/6 a 20/7. 2ª e 4ª, 19h. R$ 800.

CRIANÇAS

+ Em um antigo sobrado, a artista plástica Shu En Ling dá aula para crianças de 3 a 13 anos. Ali, elas trabalham com vários materiais e trocam experiências com a professora chinesa.

R. Medeiros de Albuquerque, 42, V. Madalena, 3812-5350. 2ª a 6ª, 9h ou 14h. R$ 550 (por mês, com uma aula semanal).

+ De ioga a artes marciais, a Oficina Toka (foto) tem uma seleção de cursos para crianças. A Oficina de Marcenaria é boa opção para quem tem de 6 a 12 anos.

R. Girassol, 913, V. Madalena, 3032-7195. 2ª, 8h30 ou 18h30. R$ 225 (por mês, com uma aula semanal).

+ Entre os cursos do Sesc Vila Mariana, o de Musicalização é voltado ao público infantil. Comandadas por Gisele Cruz e Renato Veras, as aulas introduzem as crianças no universo musical, com jogos e dinâmicas. Mas corra: são apenas dez vagas.

R. Pelotas, 141, 5080-3000. 10/3 a 30/6. 5ª, 14h15. Grátis.

+ A tecnologia é o mote das atividades do MundoMaker, que abriu recentemente sua sede própria. Para crianças de 7 a 14 anos, há cursos fixos de Programação e Robótica.

R. Harmonia, 896, casa 6, V. Madalena, 99549-2005. 2ª a sáb., 8h, 10h, 14h20, ou 16h20. R$ 590 (por mês, com uma aula semanal).

GASTRONOMIA

+ O ‘Linguine alla Carbonara’ (foto) é uma das três receitas que o chef Alessandro Lupini vai ensinar na aula La Cucina Romana – harmonizada com vinhos –, na La Scuola di Eataly, na próxima semana.

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.489, V. N. Conceição, 3279-3300. 3ª (23), 19h30. R$ 160. Inscrição: cursos@eataly.com.br

+ Durante o mês de março, a Oficina Gastronômica estará recheada de aulas práticas de diferentes cozinhas, como árabe e francesa. Quem optar por Menu Asiático vai acompanhar o passo a passo do macarrão chop suey e do frango tandoor.

R. Inocêncio Nogueira, 226, Cidade Jardim, 3034-0682. 8/3, 10h; 10/3, 14h. R$ 290.

+ Quer fazer um churrasco perfeito? No espaço gastronômico do açougue Feed, a chef Leticia Massula mostra as técnicas do braseiro, os cortes e pontos corretos da carne na aula Churrasco 1, com direito à churrascada e acompanhamentos.

R. Dr. Mário Ferraz, 547, Itaim Bibi, 5627-4700. 2/3, 19h30. R$ 150.

+ Com uma programação farta, a Escola Wilma Kövesi de Cozinha tem cursos para profissionais e amadores, como o de Queijos Caseiros, que vai ensinar técnicas de fabricação artesanal de muçarela, mascarpone, ricota e iogurte grego.

R. Cristiano Viana, 224, Pinheiros, 3063-1592. 1/3, 13h/17h. R$ 260.

+ Pães, comida japonesa e bolos estão entre as próximas aulas da Accademia Gastronômica. Em Delícias de 30 Minutos, aprenda a fazer ‘rapidinho’ a salada de cuscuz; a pescada em crosta de castanha de caju e rôti de tomatinhos; e a pera ao mel, vinho e gorgonzola.

R. Inhambu, 1.126, Moema, 5041-3277. 14/3, 19h30/22h. R$ 280.

BEBIDAS

+ O curso Práticas de Manipulação de Levedura: Conservação, Manipulação e Propagação, do Lamas Brew Shop (foto), é para quem pretende produzir cerveja – com dicas do armazenamento à oxigenação da levedura.

R. Caio Graco, 764, V. Romana, 2691-2467. 10/4, 10h. R$ 400. Inscrição: bit.ly/levdu

+ Em oito aulas, o curso O Vinho e Seus Fundamentos, da Associação Brasileira de Sommeliers (ABS), aborda desde a história da bebida e processos de vinificação até fundamentos da harmonização com comida – com degustação de diferentes tintos, brancos e espumantes.

R. Gomes de Carvalho, 1.327, conj. 21, V. Olímpia, 3814-7853. 28/3 a 16/5. 2ª, 20h. R$ 1.450.

+ Seu cafezinho não será mais o mesmo depois do Curso de Café em Casa, do Coffee Lab. Entre as dicas: como identificar um café de qualidade; métodos de preparo; bebidas com café; como fazer um bom expresso.

R. Fradique Coutinho, 1.340, Pinheiros, 3375-7400. 5/3, 9h. R$ 210. Inscrição: www.coffeelab.com.br

ARTES CÊNICAS

+ O curso Personagem – Um Estudo Sobre Sinônimos, do centro cultural b_arco, foca a criação de personagens, textos e cenas teatrais, feitos pela turma e apresentados num encontro aberto.

R. Dr. Virgilio de Carvalho Pinto, 426, Pinheiros, 3081-6986. 12/3 a 30/4. Sáb., 10h. R$ 1.140. Inscrição: bit.ly/personag

+ Enquanto sua nova sede não fica pronta, o Instituto Brincante ocupa diversos locais com 16 cursos de cultura popular – como o Danças Brasileiras, com Rosane Almeida.

Unibes. R. Oscar Freire, 2.500, Sumaré. Início: março. 2ª, 20h, ou 3ª, 18h30. R$150/R$170(mês). Inf.: 3816-0575. Inscrição: institutobrincante.org.br