Uma das principais coleções de arte do Brasil ganha mostra na Oca do Ibirapuera

Pintura de Frans Post. Foto: Edouard Fraipont/Itaú Cultural

Em 1969, quando o empresário Olavo Egydio Setubal adquiriu uma pintura do holandês Frans Post, foi dado o primeiro passo para a formação de uma das principais coleções de arte do País, hoje mantida pelo Itaú Cultural. Agora, mais de 750 obras desse acervo poderão ser vistas em uma mostra na Oca, no Parque Ibirapuera, a partir de quinta-feira (25).

Em Modos de Ver o Brasil: Itaú Cultural 30 Anos, o curador Paulo Herkenhoff, ao lado de Thais Rivitti e Leno Veras, aborda as diferentes faces da coleção. A partir das cerca de 15 mil peças que o acervo possui atualmente, eles propuseram núcleos, com foco no olhar de brasileiros e estrangeiros sobre o País. “O desafio foi achar afinidades e grupos significativos, e fazer essa aproximação dentro desse escopo”, explica Thais.

Assim, nos quatro andares da mostra, estão núcleos como o dedicado ao barroco brasileiro e suas influências. Lá, por exemplo, estão desde uma escultura de Aleijadinho até os trabalhos com azulejos

de Adriana Varejão.

Em outro andar, também estão visões artísticas de (e sobre) São Paulo. Entre elas, as fotografias do Foto Cine Clube Bandeirante e as obras do concretismo paulista do Grupo Ruptura.

ONDE: Oca. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 3, 3105-6118. QUANDO: Inauguração: 5ª (25). 9h/18h (fecha 2ª). Até 13/8. QUANTO: Grátis.