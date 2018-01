Um roteiro com instalações artísticas para ver em São Paulo

Formas

As galerias Millan e Jaqueline Martins realizam ocupação artística em um prédio histórico do Centro de São Paulo. Com curadoria de Maria do Carmo M. P. de Pontes, trata-se de uma instalação de Tatiana Dalla Bona (foto abaixo), composta por dezenas de tecidos cobertos com látex. A obra é exposta em diálogo com fotografias de Lenora de Barros, que retratam sua própria língua, e uma instalação de Ana Mazzei, composta por um divã e uma cadeira. Edifício Bradke. 6º piso. R. Major Sertório, 110, Centro, 3031-6007. 6ª a dom., 13h/18h (ou mediante agendamento pelo e-mail formasvisita@gmail.com).

Fyodor Pavlov-Andreevich

O artista expõe fotografias que retratam seu próprio corpo na instalação ‘Adventures Of The Body’ que, por meio de um sistema de cordas e roldanas, movimenta as molduras das imagens. Confira um vídeo da obra. Galeria Baró. R. da Consolação, 3.417, Cerqueira César, 3666-6489. 10h/19h (sáb., 11h/19h; 2ª, 14h/19h; fecha dom.). Grátis. Até 2/12.

Edith Derdyk

No jardim da Oficina Cultural Alfredo Volpi, a artista realiza o projeto ‘Nebulosa’ (foto abaixo), uma instalação com linhas de algodão. São 60 mil metros de linha branca esticados pelas árvores, criando uma espécie de nevoeiro denso. R. Américo Salvador Novelli, 416, Itaquera, 2205-5180. 10h/21h30 (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 16/12.

Erica Kaminishi

Na Adelina Galeria, a mostra ‘Entre(meios’, de Erica Kaminishi, conta com telas e uma instalação com esculturas que recriam um jardim japonês. Em todas as obras, a artista transcreve poemas de Fernando Pessoa. O espaço recebe, paralelamente, mostra de Tatiana Stropp. R. Cardoso de Almeida, 1.285, Perdizes, 3868-0050. 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 13/1/2018.

Tempo Presente

Com curadoria de Amanda Dafoe e Rodrigo Villela, a mostra reúne instalações interativas de sete artistas brasileiros. Entre eles, estão Tomie Ohtake, Laura Vinci e a dupla Gisela Motta e Leandro Lima. Espaço Cultural Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 610, Campos Elísios, 3226-7361. 10h/19h (dom., 12h/19h). Grátis. Até 17/12.

Marcius Galan

No jardim da casa-museu, o artista exibe a instalação ‘Penetra’, um portão de lanças idêntico ao do espaço, que convida o público a testar suas percepções. Fundação Ema Klabin. R. Portugal, 43, Jd. Europa, 3897-3232. 14h/18h (fecha 2ª e 3ª). R$ 10 (sáb., dom. e fer., grátis). Até 17/12.

