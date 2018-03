Um roteiro com mais de 30 atrações para celebrar o Halloween em São Paulo

Na seleção do Divirta-se, tem ainda dicas inspiradas no Día de los Muertos e até no Dia do Saci

Por Humberto Abdo (especial para o Estado) e Lucinéia Nunes, com colaboração de André Carmona

BARES

+ O pub irlandês O’Malley’s realiza uma festa à fantasia, na própria 3ª (31), com decoração macabra, atores caracterizados (foto acima), maquiadores de plantão e um concurso para eleger os trajes mais aterrorizantes. Tudo ao som de pop e rock da banda Mach 5. Al. Itu, 1.529, Jd. Paulista, 3086-0780. 3ª (31), 19h/3h. R$ 18.

+ A festa de Dia das Bruxas do Vila Seu Justino está marcada para hoje (27), com drinque de boas-vindas na Pracinha anexa à casa. O bar terá camarim com maquiagem e trilha temática. R. Harmonia, 77, V. Madalena, 2305-0140. Hoje (27), 18h/2h. R$ 30/R$ 35.

+ Com bandas ao vivo, a festa do Charles Edward terá performances, drinque cortesia para quem estiver vestido a caráter e concurso de fantasias. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.400, Itaim Bibi, 3079-2804. Hoje (27), 18h/últ. cliente. R$ 45/R$ 71 (após 21h30).

+ Criação do Olívio Bar, o ‘Drink Olívio O+’ (R$ 30; foto acima) estará na carta até 5/11. A bebida mistura rum, Campari, limão, groselha e melancia, numa bolsa de sangue. R. Delfina, 196, Pinheiros, 2372- 6477. 12h/15h e 17h/1h (6ª e sáb., 12h/2h; dom., 12h/18h; fecha 2ª).

+ Na Cervejaria Nacional, uma cerveja de abóbora – do tipo ‘pumpkin ale’ – será servida somente nesta 3ª (31). Batizada de Abóbora Brava, ela pode ser degustada em pints de 570 ml (R$ 27) ou 330 ml (R$ 18). Av. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, 3034-4318. 3ª (31), 17h/0h.

+ Em sua festa de Halloween, o Republic English Pub (foto acima) recebe decoração especial e apresentação acústica do cantor William Kim, além de clássicos do rock mundial com a banda Monk. Os primeiros 150 clientes ganham um drinque ‘Mojito Blackberry’. R. Delfina, 110, V. Madalena, 3814-5581. Sáb. (28), 18h/3h45. R$ 20/R$ 35.

+ No All Black, pub com extensa carta de cervejas, o ambiente ganha decoração típica, no próprio Dia das Bruxas. Quem aparecer por lá caracterizado ganha uma Heineken (330ml). E a banda Acusticall toca pop e rock mundial. R. Oscar Freire, 163, Jd. Paulista, 3088-7990. 3ª (31), 17h/1h30. R$ 15.

+ O BrewDog faz festa e serve o ‘Pumpkin Tots’ (R$ 15), bolinho de abóbora com gorgonzola, e o ‘This Is Halloween!’ (R$ 20; foto acima), com vodca, Amaretto, amora e laranja. R. dos Coropés, 41, Pinheiros, 3032-4007. Sáb. (28), 20h/2h.

+ De 4ª (1º) até o fim de novembro, o Sí Señor celebra o Día de los Muertos – celebração bastante popular no México – com jantar especial. São duas margaritas mais o ‘La Frontera’, com quatro mini-hambúrgueres de carne, quatro tacos de chilli e acompanhamentos (R$ 98, para dois; foto acima). Pça. Vilaboim, 49, Consolação, 3476-2538. 12h/15h e 18h/0h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 13h/0h).

BALADA

+ Na Halloween 1007, personagens como o Elvis Zumbi e a Cheerleader Psicopata distribuem doses de bebidas, enquanto o palhaço Pennywise, inspirado no filme ‘It – A Coisa’, passeia pela balada com bexigas premiadas. Na pista Vale, os DJs tocam pop e funk; no Porão, rock, black e hip hop. 1007 Augusta. R. Augusta, 430, Consolação. Sáb. (28), 22h/ 5h. R$ 30/R$ 80. Inf.: 1007augusta.com.br

+ A primeira festa de Dia das Bruxas do Villa Country ocupa todo o fim de semana com três shows: Rodrigo Rios se apresenta hoje (27); a Villa Country Band, no sábado (28); e Rodrigo Marim, no domingo (29). Nas noites temáticas, monstros interagem com o público da casa. Av. Francisco Matarazzo, 774, Água Branca, 3864-5856. Hoje (27), sáb. (28) e dom. (29), 20h/5h. R$ 20/R$ 60.

+ Nesta edição do Halloween Blue Space (foto acima), drag queens encarnam personagens clássicos de filmes de terror. Além das performances, Valentinni, Thália Bombinha e Michelly Summer apresentam um show de comédia. Blue Space. R. Brig. Galvão, 723, Barra Funda, 3666-1616. 4ª (1º), 23h/6h. R$ 35/R$ 70.

+ Na Halloween com Junkie Box, a banda apresenta um repertório com clássicos do rock, pop e disco em noite especial. Além de leitura de tarô e drinque de boas-vindas, as melhores fantasias vão receber prêmios. O DJ Crizz anima a pista antes e depois do show. Bourbon Street. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Sáb. (28), 21h/1h30. R$ 95 (R$ 75, com fantasia).

+ Telão com trechos de filmes de terror, monstros circulando pela casa e uma maquiadora animam a festa open bar Halloween da Po**a. Doces e pirulitos serão distribuídos na pista. Quem for fantasiado garante desconto na entrada – e os melhores figurinos ganham prêmios. Lab Club. R. Augusta, 523, Consolação. Sáb. (28), 23h/6h. R$ 80 (R$ 70, com fantasia). Inf.: labclub.com.br

+ No Halloween do Beco, a noite open bar tem concurso que premia os três melhores figurinos – os dois primeiros recebem um vale-consumação e entrada VIP nas festas da casa até o fim do ano; o terceiro lugar ganha um espumante. Beco 203. R. Augusta, 609, Consolação, 3969-0203. Sáb. (28), 22h/7h. R$ 80 (R$ 65, com fantasia).

CINEMA

+ O Cinesystem faz promoção para dois sucessos assustadores de 2017: Annabelle 2 (foto acima) e IT – A Coisa. Um filme sai por R$ 10 e os dois, por R$ 16. Shopping Morumbi Town. Av. Giovanni Gronchi, 5.930, V. Andrade, 3740-6946. 3ª (31), 19h e 21h20.

+ Mestre do suspense e dos thrillers psicológicos, o diretor inglês Alfred Hitchcock é homenageado pelo projeto Cinemário, que exibe Psicose, seu grande clássico. Após a projeção, especialistas participam de bate-papo. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. Sáb. (28), 15h. Grátis (retirar ingresso 40 min. Antes).

+ No Festival Halloween, o Cinemark exibe, em várias salas da rede, grandes clássicos do terror como: ‘O Exorcista’ (foto acima; sáb., 28/10, 23h); ‘Drácula de Bram Stoker’ (dom., 29/10, 21h); ‘O Iluminado’ (2ª, 30/10, 21h); e ‘Sexta-feira 13’ (3ª, 31/10, 21h). Inf.: bit.ly/hallocine

PASSEIOS

+ No Escape Hotel, o público pode resolver enigmas em roteiros aterrorizantes, como ‘A Loira do Banheiro’, que recebem convidados especiais – entre eles, o Conde Vlad. Av. Pedroso de Morais, 832, Pinheiros, 3637-0007. Sáb. (28), 17h/0h. R$ 79.

+ O Jump Mania (foto acima) organiza festa temática para adultos neste sábado (28); e, no domingo (29), para as crianças. Shopping Aricanduva. Av. Aricanduva, 5.555, 3444-2347. Sáb. (28), 22h; dom. (29), 11h, 14h e 18h. R$ 80/R$ 90. Inf.: bit.ly/JpMania

+ A Festa do Dia dos Mortos, no Memorial da América Latina, será eclética – com shows de mariachi, escola de samba, artesanato e feirinha gastronômica. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, portões 8, 9 e 12, Barra Funda, 3823-4600. Sáb. (28) e dom. (29), 12h/20h. Grátis.

CRIANÇAS (com colaboração do site bora.aí)

+ A casa de shows Bourbon Street comemora o Halloween com uma animada festa à fantasia. Na programação, haverá poções mágicas, espaço para maquiagens assustadoras, baladinha ao som do DJ Crizz e, a partir das 15h, o show ‘Kiss for Kids’ (foto acima). Nele, os músicos da banda Kiss Cover Brazil sobem ao palco com o Sr. Rock, apresentando os clássicos da banda americana, de forma lúdica e com muita interação com a plateia. O espaço será ambientado para a festa das bruxas e, no menu, haverá boas opções para as crianças almoçarem. Livre. R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (29), a partir das 12h30. Criança: grátis (menores de 5 anos)/R$ 25 (5 a 12 anos). Adulto: R$ 50.

+ A escola de gastronomia, idiomas e vivências Taste n’Learn (foto abaixo) preparou uma comemoração de Dia das Bruxas em que as crianças irão fantasiadas para pedir doces aos vizinhos. Em seguida, elas aprendem a fazer cupcakes e até esculturas de abóbora. 5 a 8 anos. Av. Jandira, 773, Indianópolis, 2369-3477. 3ª (31), 16h/18h. R$ 150.

+ Além de ser Dia das Bruxas, o 31/10 também é… o Dia do Saci. Criado para resgatar e valorizar o folclore nacional, a data será celebrada na Festa do Saci Pererê, com festa à fantasia, no espaço de brincar Pé de Baraúna. Livre. R. Des. Theodomiro Dias, 26B, Butantã, 2528-1916. Dom. (29), 14h/18h. Grátis.

GASTRONOMIA E QUITUTES

