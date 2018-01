Um roteiro com 12 musicais para assistir em São Paulo

Rio Mais Brasil

Dirigido por Ulysses Cruz, o musical (foto abaixo) aborda a diversidade sonora nacional. Com Leonardo Vieira e Cris Vianna no elenco, a trama exibe os bastidores de um filme que quer mostrar o País de forma inédita. 105 min. 12 anos. Teatro Frei Caneca. R. Frei Caneca, 569, Consolação, 3472-2229. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 100. Até 26/11.

Forever Young

No musical dirigido por Jarbas Homem de Mello, seis artistas interpretam a si mesmos no futuro, já quase centenários. Com Saulo Vasconcelos, Marcos Lanza e outros. 100 min. 10 anos. Teatro Arthur de Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 30. Até 26/11.

Cantando na Chuva

O musical (foto abaixo) traz Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello nos icônicos papéis de Gene Kelly e Jean Hagen do filme de 1952. Dir. Fred Hanson. 150 min. (com intervalo). Livre. Teatro Santander (946 lug.). Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.401, Itaim Bibi, 4003-1022. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 50/R$ 260. Até 17/12.

2 Filhos de Francisco – O Musical

Após dirigir o filme de 2005, Breno Silveira conduz musical sobre a vida de Zezé di Camargo & Luciano. No elenco, Laila Garin, Rodrigo Fregnan, Beto Sargentelli e Bruno Fraga. 120 min. Livre. Teatro Cetip (627 lug.). R. Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 16h e 20h. R$ 50/R$ 200. Até 17/12.

Garota de Ipanema, o Musical da Bossa Nova

Com direção de Sergio Módena, o musical (foto abaixo) apresenta um panorama do movimento imortalizado por nomes como Tom Jobim e Vinicius de Moraes. Em cena, dez atores – entre eles, Claudio Lins, Myra Ruiz e Fabi Bang – interpretam composições e representam momentos marcantes do gênero. 90 min. Livre. Teatro Opus (720 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros, 4003-1212. 6ª, 21h30; sáb., 21h; dom., 20h30. R$ 50/R$ 160. Até 10/12.

Hebe – O Musical

Com texto de Arthur Xexéo e direção de Miguel Falabella, o musical traz um elenco de 21 atores e nove músicos para contar a história de um dos ícones da televisão brasileira. 140 min. 12 anos. Teatro Procópio Ferreira (624 lug.). R. Augusta, 2.823, Jd. Paulista, 3083-4475. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 17h e 21h; dom., 18h. R$ 50/R$ 190. Até 17/12.

Senhor das Moscas

Inspirado na obra de William Golding, o musical dirigido por Zé Henrique de Paula mostra as tensões de um grupo de estudantes isolado em uma ilha. Com Bruno Fagundes (confira entrevista abaixo), Ghilherme Lobo e outros. 90 min. 14 anos. Teatro do Sesi (456 lug.). Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7406. 5ª a sáb., 15h; dom., 14h30. Grátis (reserva pelo site: bit.ly/sesisp). Até 3/12.

Les Misérables

Na versão de Cameron Mackintosh para a obra de Victor Hugo (foto abaixo), o espanhol Daniel Diges vive Jean Valjean, um ex-prisioneiro que busca ajudar uma série de personagens desvalidos. 160 min. Livre. Teatro Renault (1.530 lug.). Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista, 4003-5588. 5ª e 6ª, 21h; sáb., 16h e 21h; dom., 15h e 20h. R$ 50/R$ 330. Até 10/12.

O Som e a Sílaba

O musical mostra a relação entre uma jovem autista com habilidades musicais (Alessandra Maestrini) e sua professora de canto (Mirna Rubim). 90 min. 14 anos. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 3226-7300. 6ª e sáb., 21h; dom., 19h. R$ 90/R$ 120. Até 26/11.

A Vida em Vermelho – Brecht & Piaf

Letícia Sabatella e Fernando Alves Pinto (foto abaixo) protagonizam texto de Aimar Labaki. Em cena, eles vivem Bertolt Brecht e Édith Piaf, que dividem ideias, medos e sonhos. Dir. Bruno Perillo. 120 min. 12 anos. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. 6ª, 21h; sáb., 20h; dom., 18h. R$ 9/R$ 30. Até 26/11.

Beatles Num Céu de Diamantes

O musical propõe um passeio pelo universo do grupo britânico. Em cena, 8 atores-cantores revisitam sucessos como ‘Lucy in the Sky with Diamonds’, ‘Yesterday’, ‘Hey Jude’ e ‘Let it Be’. Dir. Charles Möeller e Claudio Botelho. 70 min. Livre. Teatro Folha (305 lug.). Shopping Pátio Higienópolis. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2323. 6ª, 21h30; sáb., 20h e 22h; dom., 20h. R$ 50/R$ 70. Até 17/12.

Hair – A Revolução do Amor

No ano em que a estreia do musical ‘Hair’, de James Rado e Gerome Ragni, completa 50 anos, a obra ganha montagem brasileira, com adaptação de Giulia Nadruz e direção de Rafael Pucca. O trabalho resgata a transgressão do original e fala de liberdade, drogas ilegais, sexualidade e integração racial. Espaço Cia da Revista (82 lug.). Al. Nothmann, 1135, S. Cecília. Sáb., 20h e dom., 19h. R$ 80. Até 3/12.

