O drama de época Um Pouco de Caos é centrado no romance que surge entre o arquiteto André Le Nôtre (Matthias Schoenaerts) e Sabine de Barra (Kate Winslet), que o ajuda a erguer um monumento nos jardins do Palácio de Versalhes. O filme é o segundo dirigido pelo ator britânico Alan Rickman, que atua no longa como o rei Luís XIV.

