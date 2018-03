Um pedaço da Itália no novo restaurante Più

Espaço: bar separa o terraço do salão central (Foto: Tiago Queiroz/Estadão)

A simpatia da brigada – apesar de alguns descompassos nesta fase inicial – e o ambiente simples e agradável, com direito a um toca-discos e uma horta, fazem parte da acolhida no novo Più. Mas o que realmente conquista é a comida do chef Marcelo Laskani.

Quase tudo é feito ali, principalmente massas, molhos, pães e alguns embutidos. O salame da casa (R$ 37), por exemplo, está entre as pedidas para compartilhar. Das 15 opções de prato principal, dez são de massa, como o tortelleti recheado de pernil de vitelo, ao sugo de porcini e creme de parmesão (R$ 46), e o bigoli de massa fresca, ragu de linguiça de javali, pimenta dedo-de-moça, azeitonas e escarola (R$ 40).

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Uma das opções do almoço executivo (R$ 39), na semana passada, a polenta caccio e pepe merece lugar fixo no cardápio pela cremosidade e pelo sabor. Já o tagliolini com polpetinhas de galinha caipira, apesar de bem-feito, foi servido sem a companhia do quiabo salteado anunciado no menu.

Quem prepara as sobremesas é a confeiteira Mariana Dias, como a sopa de goiaba, farofa e sorbet de limão (R$ 15). Para beber, pergunte sobre a taça de vinho do dia, a R$ 12.

ONDE: R. Ferreira de Araújo, 314, Pinheiros, 3360-7718.

QUANDO: 12h/15h30 e 19h/0h (sáb., almoço até 16h30; dom., 12h/16h30; 2ª, 12h/15h30).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.