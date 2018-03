Encenadas juntas, Um Homem Só, de Camargo Guarnieri, e Ainadamar, do argentino Osvaldo Golijov, são a nova atração da temporada lírica deste ano do Teatro Municipal. Caetano Vilela é o diretor cênico de ambas as óperas, assinando também o desenho de luz. Rodolfo Fischer rege.

Ópera Ainadamar

Teatro Municipal. (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 4ª (22), 20h. R$ 50/R$ 120. Cc.: M e V. Cd.: M e V. Até 2/5.