Um Dia na Consolação: Divirta-se indica três atrações para aproveitar no bairro

Um bairro, várias atrações. Aqui, você encontra dicas para facilitar sua vida no fim de semana – e (re) descobrir uma região da cidade

Tap Tap

Com uma carta de chopes atualizada todos os dias, o bar aberto em janeiro fica em uma esquina próxima à Praça Roosevelt. As 16 torneiras costumam servir estilos como Lager, IPA e cervejas de trigo. A novidade é que a casa também incluiu vinho em uma das torneiras. Para comer, o cardápio lista ‘sandubas’, como o de salmão defumado, servido no pão preto com tomate, cebola roxa e requeijão (R$ 20). R. Consolação, 455, 98477-8849. 16h/1h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/21h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Teatro Aliança Francesa

O espaço está entres os lugares próximos da nova estação de metrô Higienópolis-Mackenzie. Inaugurado em 1964, o teatro é conhecido por programações com debates, filmes e concertos dedicados ao intercâmbio cultural entre Brasil e França. Em cartaz no local, a peça ‘A Cantora Careca’, com direção de Eduardo Tolentino de Araújo, faz parte do ‘Festival Que Absurdo!’, com sessões toda 6ª, às 20h30, e sábado, às 19h, até 14/4. R. General Jardim, 182, V. Buarque, 3572-2379. R$ 50. Até 15/4. Inf.: bit.ly/TAlFran

Sesc Consolação

O espaço conta com nove pavimentos e três subsolos, que acomodam atividades culturais para diversos públicos. Até 17/4, o espetáculo ‘Roupa Suja’, inspirado em contos de Marcelino Freire e dirigido por João Júnior, faz sessões 2ª e 3ª, às 20h (R$ 6/R$ 20). Hoje (16) e sábado (17), às 21h, e domingo (18), às 18h, a companhia italiana Teatro C’art Comic apresenta ‘Casa de Tábua’, peça circense que busca revelar o lado cômico do cotidiano (R$ 9/R$ 30). R. Dr. Vila Nova, 245, V. Buarque, 3234-3000. 7h/22h (sáb. e fer., 10h/19h; dom., 16h30/18h). Inf.: bit.ly/SescC