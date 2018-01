Um Coffee Co é novo (e bom) pretexto para visitar o Bom Retiro

Brunch da casa (Foto: Lucinéia Nunes/Estadão)

O Um Coffee Co. poderia estar em qualquer canto da cidade, mas o empresário Boram Um, filho de coreanos, escolheu o Bom Retiro – o que é um bom pretexto para visitar também as lojas da região. Boram é dono da Fazenda UM, em Minas Gerais, que já exporta café para a Coreia do Sul.

O espaço é clean, com cadeiras e sofás de veludo clarinho e paredes revestidas de madeira. Já o cardápio é convidativo e tem vários quitutes para harmonizar com o café – este, sim, a estrela da casa, da seleção e torra dos grãos ao preparo cuidadoso pelos baristas.

O expresso (R$ 4,50), por exemplo, é feito com um microlote de grãos do Espírito Santo. O ótimo café coado (R$ 8) vem da região de Mogiana, em São Paulo. Já o café extraído na prensa (R$ 12) pode ser o da Fazenda UM.

Para fazer companhia, há croissant (R$ 8,50), quiche (R$ 17) e ‘combos’, como o que combina pão de queijo da Canastra, geleia e requeijão, mais café da casa, por R$ 9.

Boa pedida, o brunch (R$ 30/R$ 32, 11h/14h) inclui café, pães, ovo, geleia, cream cheese, salmão defumado, iogurte com granola e frutas, e os ótimos brownie e bolo de castanhas – que compensam o atendimento ainda inexperiente no salão.

ONDE: R. Júlio Conceição, 553, Bom Retiro, 3229-3988.

QUANDO: 8h/17h (fecha sáb. e dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.