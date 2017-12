Um banquete japonês no Kiichi

Foto: Mauro Holanda/divulgação

Além de servir pratos à la carte e em sistema de rodízio, o japonês Kiichi lança o ‘Rodízio Premium’ (R$ 94,90; foto), com uma série de preparos que inclui teppan de frutos do mar com camarão rosa, polvo, lula, mexilhão, vieira, salmão e robalo; robata de legumes; shimeji com lula e camarão e um combinado caprichado.

Al. Lorena, 138, Jd. Paulista, 3051-3330.

Confira alguns pratos do rodízio:

– Shimeji com lula e camarão

– Robata de legumes

– Teppan de Frutos do Mar com camarão rosa, polvo, lula, mexilhão, vieira, salmão e robalo, servidos com lascas de alho

– Robalo grelhado vem com purê japonês de batata e macarrão de arroz

– Teppan Misto com filé mignon, picanha e frango, que chegam à mesa ao ponto, acompanhados de berinjela, brócolis e abobrinha grelhados

– Carpaccio de salmão é servido com paçoca e mel

– Combinado com 38 itens

– Ceviche

– Temaki