Última edição do ano do Canto da Bel e aniversário do restaurante Micaela estão entre os destaques

SABORES DO MAR

A Casa Europa reforça o cardápio com receitas à base de peixes e frutos do mar. Para abrir a refeição, há sardinhas na lenha (R$ 42). Na seção de massas, figuram ‘Tagliolini alle Vôngole’ (R$ 69; foto) e ravióli de bacalhau (R$ 72). Al. Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jd. America, 3063-5577. 12h/15h e 19h/0h (6ª e sáb., 12h/0h30; dom. e fer., 12h/22h; 2ª, até 23h).

NOVAS MISTURAS

No comando do bar do Açougue Central desde julho, o bartender Leonardo Massoni renova a carta da casa com dez drinques autorais. O ‘Jambu Tiki’ (R$ 29; foto) leva granadina de abóbora, limão-cravo, rum, cachaça de jambu, limoncello, laranja, cereja amarena e canela. R. Girassol, 384, V. Madalena, 3095-8800. 12h/15h e 18h/0h (6ª e sáb., 12h/1h; dom., 12h/18h).

SÓ NA BRASA

Para festejar os três anos do Micaela, o chef Fábio Vieira realiza o ‘Domingo na Brasa’, no próximo domingo (4) e também dias 11 e 18/12, das 12h às 17h. No cardápio, espetinho de ancho (R$ 18), costelinha de tambaqui (R$ 24; foto) e pão de alho (R$ 8). R. José Maria Lisboa, 228, Pinheiros, 3473-6849. 12h/15h30 e 19h/23h (sáb., 12h/16h30 e 19h/23h; fecha dom.).

CHAVE DE OURO

A última edição do ano do projeto Canto da Bel será neste sábado (3), na calçada do restaurante Clandestino, da chef Bel Coelho. Desta vez, os cozinheiros assinam as receitas, como as de bolinhos de mandioca com queijo (R$ 18) e arroz de linguiça artesanal com favas e ovo (R$ 30; foto).R. Medeiros de Albuquerque, 97, V. Madalena, 2861-0010. Sáb. (3), 12h/16h.