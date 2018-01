Última chance: sete exposições que saem de cartaz esta semana

Foto: Henri Cartier Bresson, Magnum Photos.

Henri Cartier-Bresson, Primeiras Fotografias

A mostra (foto acima) foca o início da carreira do fotógrafo. Com curadoria de João Kulcsár, foram selecionadas 58 imagens feitas nos anos 1930, em viagens a países como Espanha e México. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon- Masp, 3146-7406. 10h/20h. Grátis. Até dom. (25).

Ecce Homo

A figura masculina é o ponto de partida para os trabalhos reunidos na mostra. Com curadoria de Ian Duarte Lucas, há obras de 13 artistas, como Hudinilson Jr., Leonilson e Alex Flemming. Verve Galeria. R. Lisboa, 285, Jd. Paulista, 2737-1249. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 2ª (26).

Foto: Julian Lennon

Julian Lennon

Julian Lennon expõe duas séries fotográficas no Brasil (foto acima). ‘Cycle’ reúne imagens produzidas em 2016, durante uma viagem que o filho de John Lennon fez pelo sudeste asiático. Já ‘Rock ‘N’ Roll Suíte’ inclui registros de grandes nomes da música. Leica Gallery. R. Maranhão, 600, Higienópolis, 3512-3909. 11h/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 2ª (26).

Lais Myrrha

Depois de expor na 32ª Bienal de São Paulo, a artista mineira volta a tomar a arquitetura e a construção como referência para a criação da obra ‘Corpo de Prova’. Ela também apresenta fotografias de edificações em estado de demolição. Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 9h/20h (sáb., 10h/20h; dom. e fer., 10h/18h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (25).

Meus Caros Amigos – Augusto Boal – Cartas do Exílio

Parceria com o Instituto Moreira Sales, a exposição conta os anos de exílio do dramaturgo, diretor e ensaísta, que concebeu o Teatro do Oprimido. Além de correspondências, estão fotografias, documentos e vídeos. Sesc Vila Mariana. R. Pelotas, 141, 5080-3000. 10h/21h (sáb., 10h/20h30; dom. e fer., 10h/18h30; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (25).

Retrato – Território da Fotografia

Cerca de 90 retratos de fotógrafos brasileiros e estrangeiros compõem a mostra, incluindo os renomados Bob Wolfenson, Mario Testino e J.R. Duran. A coleção é dividida em subtemas como moda, cultura pop, clássicos e retratos em grupo. MAB-Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. 10h/18h (sáb. e dom., 10h/17h; fecha 3ª). Grátis. Até dom. (25).

Vlavianos: Trajetória

Nicolas Vlavianos nasceu na Grécia em 1929 – mas, desde 1961, o artista vive e trabalha no Brasil. Sua trajetória no País é o mote da retrospectiva com 150 obras, entre desenhos e esculturas. Estação Pinacoteca. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. 10h/17h30 (fecha 3ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 2ª (26).