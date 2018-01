Última chance: nove exposições que saem de cartaz em São Paulo

Instalação de Bosco Sodi. Foto: José Pelegrini

Bosco Sodi

O mexicano faz sua primeira mostra individual no Brasil, em cartaz até sábado (6). Nela, o artista traz criações nas quais são abordadas as relações entre cultura e natureza. Entre as obras, a instalação ‘Voragine’ é formada por pedras retiradas do vulcão Ceboruco, no México. Luciana Brito Galeria. Av. 9 de Julho, 5.162, Jd. Europa, 3842-0634. 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até sáb. (6).

Casa Nova Arte e Cultura Contemporânea

Em ‘Horror Vacui’, a fotógrafa Claudia Jaguaribe reúne registros feitos durante sua passagem pela China, entre 2015 e 2016. A galeria também recebe ‘Nãosímbolo’, com trabalhos do artista Guilherme Callegari. R. Chabad, 61, Jd. Paulista, 2305-2427. 11h/18h (fecha sáb. e dom.). Grátis. Até sáb. (6).

Emile Tuchband

Organizada pelo Instituto Olga Kos, a mostra presta uma homenagem ao pintor e arquiteto. São exibidas nove pinturas do artista, selecionadas por sua filha, Isabelle Tuchband. MAB-Faap. R. Alagoas, 903, Higienópolis, 3662-7198. 10h/18h (sáb., dom. e fer., 10h/17h; fecha 3ª). Grátis. Até dom. (7).

J. Borges 80 Anos

O gravador J. Borges é homenageado na mostra que tem curadoria de José Carlos Viana e Marcelle Farias. Foram selecionadas 30 de suas obras, incluindo dez gravuras inéditas. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (7).

Kinográficos. Mobilidade. Feres Khoury

Entre as cerca de 40 obras que Feres Khoury exibe na mostra, há sete grandes pinturas sobre papel, em formato de rolos. Por meio de um mecanismo de madeira, as criações enrolam e se desenrolam para o visitante. Pça. da Sé, 111, Centro, 3321-4400. 9h/19h (fecha 2ª). Grátis. Até dom. (7).

Mais Estilo que Dinheiro – Imagens Sobre a Elegância

A elegância é um tema comum nas 36 obras reunidas. São expostos trabalhos de fotógrafos, como Pierre Verger, Erwin Blumenfeld e Michael O’Neill. Galeria Mario Cohen. R. Joaquim Antunes, 177, cj. 12, Jd. Paulistano, 3062-2084. 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom.). Grátis. Até 6ª (5).

O Museu Inexistente Nº 1

Selecionada pelo Prêmio Funarte de Arte Contemporânea de 2015, a exposição aborda o papel do museu na atualidade por meio do trabalho de Victor Leguy e Gabriel Bogossian com o povo indígena enawenê-nawê. São fotografias, filmes, documentos e objetos. Funarte. Al. Nothmann, 1.058, Campos Elísios, 3662-5177. 13h/ 18h (sáb. e dom., 15h/20h). Grátis. Até sáb. (6).

Narrativas em Processo: Livros de Artista na Coleção Itaú Cultural

A produção artística na forma de publicações é o mote da mostra. São 70 obras da coleção do Itaú Cultural, apresentando diferentes maneiras encontradas por artistas para explorar esse tipo de arte. Entre as criações, estão trabalhos de nomes como Julio Plaza e Sérvulo Esmeraldo. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 9h/ 20h (sáb. e dom., 11h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até dom. (7).

Simone Mattar

Em ‘Ópera dos Porcos’, a artista aborda a relação entre o ser humano e o porco. Por exemplo: na instalação ‘Feijoada Branca’, Simone monta uma mesa com esculturas de partes do animal que são utilizadas na feijoada. Galeria Rabieh. Al. Gabriel Monteiro da Silva, 147, Cerqueira César, 3081-0017. 10h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Grátis. Até sáb. (6).