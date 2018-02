Última chance: 12 espetáculos infantis que encerram temporada

Espetáculo ‘Já pra Cama!’. Foto: Cacá Diniz/Divulgação

A Chapeuzinho Vermelho e o Lobo. Na adaptação, o Lobo Mau não tem nada de mau. Contrariado com o Caçador, que tem sujado e desmatado o bosque, ele, a Chapeuzinho e a Vovó decidem ensinar uma lição ao sujão. Texto Ronaldo Ciambroni. Dir. Sebastião Apolonio. 50 minutos. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, Bela Vista, 3105-3129. Sáb., 15h. R$ 50. Até sáb. (28).

Já pra Cama! No espetáculo da Cia. Barracão Cultural, uma mãe, para fazer seus filhos dormirem, decide entrar em um mundo de brincadeiras. Durante a peça, ela pinta um painel no palco. Dir. Fernando Escrich. 50 min. Rec. da produção: livre. Sesc Pinheiros. Auditório (98 lug.). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. e fer., 15h e 17h. R$ 5/R$ 17 (crianças até 12 anos, grátis). Até dom. (29).

Medinho Medão. Rafa é um garoto da cidade grande, com pais ausentes e cheio de medos. No entanto, durante um sonho, ele descobre que enfrentar seus temores pode ser um desafio até divertido. Texto e dir. Alexandra Golik. 55 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb., 12h. R$ 30. Até sáb. (28).

O Menino que Não Sabia Chorar. Inspirado na história da artista Luiza Pannunzio e de seu filho Bento, que nasceu com uma fissura labiopalatina, o espetáculo conta as aventuras de um garoto e de sua irmã. Os dois partem em uma jornada em busca do choro do menino e encontram divertidos personagens para ajudá-los. Texto Paula Autran. Dir. Fabio Brandi Torres. 50 min. Rec. da produção: livre. Top Teatro. R. Rui Barbosa, 201, Bela Vista, 2309-4102. Dom., 12h e 16h. R$ 10. Até dom. (29).

Os Mequetrefe. De Hugo Possolo, o espetáculo traz quatro palhaços vivendo um dia repleto de situações absurdas e cômicas. A inspiração foi a obra do poeta Edward Lear. Dir. Alvaro Assad. 50 min. Rec. da produção: livre. Espaço Parlapatões (98 lug.). Pça. Franklin Roosevelt, 158, Consolação, 3258-4449. Sáb. e dom., 17h. R$ 20. Até dom. (29).

A Pequena Sereia. Baseado na obra de Hans Christian Andersen, o espetáculo conta a história de Ariel, sereia curiosa por saber como é o mundo dos humanos. Com seu melhor amigo, Linguado, ela vai para a superfície ignorando os avisos de seu pai. Dir. Alexandre Biondi. 50 minutos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 16h30. R$ 50. Até dom. (29).

Peter Pan e Sininho na Terra do Nunca. Na Terra do Nunca, um menino que não quer crescer conhece uma fada e encara os desafios do Capitão Gancho. Dir. Sebastião Apollônio. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Dom., 17h30. R$ 40. Até dom. (29).

Espetáculo ‘Viralatas’. Foto: Divulgação

Rapunzel. Na adaptação da Cia. Le Plat du Jour, a história de Rapunzel é contada com números de palhaços e composições de Toquinho. No enredo, a jovem é sequestrada por uma malvada bruxa e aprisionada em uma casa de árvore. Dir. Alexandra Golik e Carla Candiotto. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Arthur Azevedo (349 lug.). Av. Paes de Barros, 955, Mooca, 2605-8007. Sáb. e dom., 16h. R$ 10. Até dom. (29).

Os Três Porquinhos – O Musical. Contrariando mamãe Porpeta, os três porquinhos decidem morar sozinhos e, como esperado, encaram o temido lobo. Dir. Luiggi Francesco. 50 min. Rec. da produção: a partir de 2 anos. Teatro Bibi Ferreira (300 lug.). Av. Brig. Luiz Antônio, 931, 3105-3129. Sáb., 17h30. R$ 40. Até sáb. (28).

Uma Jornada de João e Maria. O clássico conto dos irmãos Grimm transportado ao sertão brasileiro. O espetáculo é montado pela Cia. Nóis na Mala. Dir. Bruno Cordeiro e João Alves. 60 min. Rec da produção: livre. Teatro Aliança Francesa (226 lug.). R. Gal. Jardim, 182, V. Buarque, 3017-5699. Sáb. e dom., 16h. R$ 20. Até dom. (29).

Viagem ao Centro da Terra. O espetáculo da Cia. Solas de Vento é inspirado na obra de Júlio Verne. A aventura do professor Otto tem direção de Eric Nowinski e dramaturgia assinada por Bobby Baq. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Alfa. Sala B (204 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, 5693-4000. Sáb. e dom., 17h30. R$ 30. Até dom. (29).

Viralatas. O novo espetáculo de Alexandra Golik conta a história da amizade entre um grupo de cães vira-latas e a cadela de raça Fifi. 60 min. Rec. da produção: livre. Teatro Viradalata (270 lug.). R. Apinajés, 1.387, Perdizes, 3868-2535. Sáb. e dom., 16h. R$ 30. Até dom. (29).