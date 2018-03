U2, John Mayer e outros shows para ver em São Paulo esta semana

+ A banda irlandesa U2 (foto) faz quatro shows da turnê ‘The Joshua Tree Tour 2017’, que celebra o aniversário de seu clássico álbum, de 1987. Estádio do Morumbi. Pça. Roberto Gomes Pedrosa, 1, Morumbi. 5ª (19), 21, 22 e 25/10, 19h. R$ 260/R$ 900.

+ O cantor e compositor John Mayer (foto) traz ao Brasil a turnê ‘The Search for Everything World’, com canções acústicas. Allianz Parque. Av. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca, 4800-6670. 4ª (18), 21h15 (abertura, 17h). R$ 240/R$ 640.

+ Do vocalista do The Strokes, o projeto Julian Casablancas & The Voidz apresenta o álbum ‘Tyranny’ (2014). Cine Joia (1.300 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 4ª (18), 22h30 (abertura, 20h). R$ 160/R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

+ Guilherme Arantes apresenta o álbum ‘Flores e Cores’, com canções como ‘Semente de Maré’ e ‘A Simplicidade É Feliz’. Acompanhado por um quarteto, o repertório ainda inclui sucessos como ‘Cheia de Charme e ‘Coisas do Brasil’. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (14), 21h30; dom. (15), 18h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Confira o roteiro musical desta semana:

Hoje (13)

Ayrton Montarroyos

O cantor e intérprete pernambucano chega a São Paulo para relembrar artistas como Cartola e Zeca Baleiro. Também marcam presença no palco os músicos Felipe S, Habacuque Lima, Rafa Carneiro e Filipe Massumi. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (13), 21h. R$ 5/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Caça Níqueis

Com 22 anos de carreira, o trio André Belleza (voz e guitarra), Izal de Oliveira (baixo e voz) e Caio Dohogne (bateria) toca músicas autorais e também alguns clássicos do blues. Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (13), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Choro Moço

O grupo apresenta o show ‘Chico no Choro’, com canções de Chico Buarque no ritmo de choro. Há também um disco com o mesmo nome, que tem participação do maestro Cristovão Bastos e da cantora Bruna Caram. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (13), 21h. Grátis.

Duo Aylum

Micaela Marcondes (violino) e João Francisco Correia (clarinete) apresentam ícones como Bach e Pixinguinha em estilos que vão do samba ao frevo. Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. Hoje (13), 13h. Grátis.

Guga Stroeter & Carlos Navas

O show faz homenagem ao grupo de jazz ‘Nouvelle Cuisine’. Stroeter (bateria) e Navas (voz) relembram músicas como ‘Embraceable You’ e ‘Blues in the Night’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Hoje (13), 21h30. R$ 55. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge Mautner e Bem Gil

Parceiros musicais há cinco anos, a dupla relembra mais de 50 anos de carreira de Jorge Mautner, fazendo um passeio por parte de sua obra. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiúva, 22, metrô Sé, 3052-0547. Hoje (13) e sáb. (14), 22h. R$ 80. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Jota Erre

O cantor convida Curumin e Fernando Anitelli para abordar as variantes que cercam o amor e o uso exagerado das tecnologias, experimentando ritmos como jazz, pop e rock. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Macaco Bong

O álbum se chama ‘Deixa Quieto’, mas as faixas são releituras do clássico disco ‘Nevermind’, da banda norte-americana Nirvana. O trabalho de Macaco Bong tem repercutido até em Seattle, cidade natal do grupo liderado por Kurt Cobain. ‘Breed’ e ‘Territorial Pissings’ fazem parte do repertório. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (13), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Maria Bethânia

Depois de completar 52 anos de carreira, a cantora volta a São Paulo para mais dois shows. No repertório, canções de outros artistas, como ‘É o Amor’ (Zezé Di Camargo e Luciano) e também a famosa ‘Non, Je ne Regrette Rien’ (Charles Dumont e Michael Vaucaire). Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 4003-5588. Hoje (13) e sáb. (14), 22h. R$ 200/R$ 560. Cc.: todos. Cd.: todos.

Silva Canta Marisa

Além de clássicos de Marisa Monte reinterpretados por Silva, o show tem a inédita ‘Noturna’, composição dele em parceria com a própria cantora. Na banda, Rodolfo Simor (guitarra), Hugo Coutinho (bateria) e Jackson Pinheiro (baixo). Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Hoje (13), 21h30. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sábado (14)

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Caetano toca com seus três filhos, que se dividirão nos instrumentos. ‘Leãozinho’, ‘Reconvexo’ e ‘Um Canto de Afoxé para o Bloco do Ilê ou Sertão’ fazem parte do repertório. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Sáb., 21h; dom., 20h. R$ 100/R$ 150 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos. Até 29/10.

Freddie Mercury Revisited

Alírio Netto e Livia Dabarian interpretam, com piano e voz, clássicos como ‘We Are the Champions’ e ‘Under Pressure’. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. Sáb. (14), 21h. R$ 60/R$ 190. Cc.: todos. Cd.: todos.

Il Divo

Com mais de 30 milhões de álbuns vendidos pelo mundo, o quarteto apresenta seu mais novo show, ‘A Night with the Best of Il Divo’, misturando música clássica, ópera e pop. Espaço das Américas (3.949 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (14), 22h; dom. (15), 20h. R$ 100/R$ 650. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jesuton

Lançando o terceiro álbum da carreira, ‘Home’, a artista britânica apresenta novidades como ‘In Between the Lines’ e ‘Don’t Think So’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (14), 21h. R$ 55. Cc.: todos. Cd.: todos.

Jorge Mautner e Bem Gil

Leia mais acima

Maria Bethânia

Leia mais acima

Padre Fabio de Mello

Reconhecido por seus 20 trabalhos musicais, Fabio de Mello volta a São Paulo para o show ‘A Estrada Sou Eu’, com sucessos como ‘Derrama o seu Amor por Aqui’ e ‘Romaria’. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (14), 21h30. R$ 140/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Soundtrackers

Um passeio dos anos 1950 até os dias de hoje. Caracterizados como ícones da música, os integrantes do grupo interpretam clássicos de bandas como Beatles, Bee Gees e Guns N’ Roses. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Sáb. (14), 23h45. R$ 75. Cc. e Cd: todos.

The Jordans e Cláudio Fontana

Canções de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Wanderley Cardoso são o foco do show ‘Lembrando a Jovem Guarda’, projeto da banda de rock instrumental e do cantor Cláudio Fontana. Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb. (14), 20h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tchello Palma

O show acústico é dedicado às obras de Beatles, Elton John, Neil Young, George Harrison e Rolling Stones. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Sáb. (14), 13h. Grátis.

Violão Vadio: Baden Powell 80 anos

O show homenageia o compositor e violinista Baden Powell. Seu filho Marcel Powell toca clássicos como ‘Berimbau’, seguido por performances de Zé Renato, Irene Atienza e Paulo Bellinati. Sesc Santana (330 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h; 4ª (18), 15h. R$ 6/R$25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (15)

Caetano, Moreno, Zeca e Tom Veloso

Leia mais acima

Il Divo

Leia mais acima

Paul McCartney

A turnê ‘One on One’ do ex-Beatle finalmente chega ao Brasil. A promessa é de que músicas do The Quarrymen, Beatles, Wings e também da carreira solo de Paul estejam presentes no setlist. Allianz Parque (45.500 lug.). R. Turiassú, 1840, Perdizes. Dom. (15), 21h. R$ 350/R$ 850 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Rosa Passos e Quinteto Cais

O grupo apresenta o disco ‘Marco Zero’, com as canções ‘Boi de Carroça’ e ‘Samba Forte’. A cantora é acompanhada por Marcus Teixeira (violão e guitarra), Rodrigo Ursaia (sax e flauta), Felipe Silveira (teclado), Felipe Fidelis (baixo) e Osmário Marinho (bateria). Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. Dom. (15), 19h. R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sunday Blues com Omar Coleman Band

O vocalista e gaitista Omar Coleman leva a plateia para uma viagem pelo blues, com muita inspiração em James Brown e Junior Wells. Bourbon Street (585 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (15), 18h. R$ 50. Cc.: todos. Cd: todos.

Violão Vadio: Baden Powell 80 anos

Leia mais acima

Xenia França

A cantora faz show de lançamento de seu primeiro disco solo, lançado em setembro. São 13 músicas de autoria da artista baiana, como ‘Minha História’ e ‘Tereza Guerreira’. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (15), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (17)

Rael

O rapper paulistano chega com seu mais novo show, ‘Rael canta Vinicius de Moraes’. Acompanhado por Felipe da Costa (percussão) e Julio Fejuca (violão e baixo), ele toca grandes sucessos de Vinicius, como ‘Tarde em Itapoã’ e ‘Canto de Ossanha’. Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (17), 21h. R$ 60/R$ 90. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sabrina Parlatore

‘Eu Preciso Dizer que te Amo’ e ‘With a Little Help From My Friends’ são algumas das músicas confirmadas no show ‘Mistura Fina’, da ex-VJ da MTV. A apresentação tem ainda participação especial do cantor Claudio Lins. Teatro Porto Seguro (496 lug.). Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (17), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

Zizi Possi

No espetáculo ‘À Flor da Pele’, ela interpreta músicas sobre uma personagem que reencontra a luz após da depressão. Teatro Cetip (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. 3ª (17), 4ª (18), 21h. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (18)

Jorge Aragão

O artista carioca comemora 40 anos de carreira e deve embalar o público ao som de ‘Malandro’, ‘Coisa de Pele’, ‘Lucidez’, ‘Coisinha do Pai’ e ‘Vou Festejar’. Teatro Bradesco (1.439 lug). Bourbon Shopping. R. Palestra Itália, 500, Perdizes, 2063-5087. 4ª (18), 21h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Robin Nolan

Depois de produzir o álbum ‘Sin City’, o guitarrista de jazz cigano apresenta ao vivo versões adaptadas de músicas do AC/DC, como ‘Back in Black’, ‘Hells Bells’ e ‘Touch Too Much’. Tupi or Not Tupi (110 lug.). R. Fidalga, 360, V. Madalena, 3813-7404. 4ª (18), 21h. R$ 35. Cc.: todos. Cd.: todos.

Violão Vadio: Baden Powell 80 anos

Leia mais acima

Zizi Possi

Leia mais acima

5ª (19)

Chick Corea & Steve Gadd Band

O pianista, tecladista e compositor Chick Corea se apresenta ao lado de Steve Gadd, baterista de música contemporânea internacional. Com Lionel Loueke (guitarra), Steve Wilson (saxofone e flauta), Carlitos Del Puerto (baixo) e Luisito Quintero (percussão), eles interpretam grandes sucessos de suas carreiras. Teatro Alfa (1.422 lug.). R. Bento Branco de Andrade Filho, 722, S. Amaro, 5693-4000. 5ª (19), 21h. R$ 240/R$ 540. Cc.: todos. Cd.: todos.

Elvis, The King Is Back

Ben Portsmouth volta ao Brasil para mais um tributo ao eterno rei do rock. Acompanhado pela The Taking Care Elvis Band, ele repassa a trajetória de Elvis, com músicas como ‘Jailhouse Rock’, ‘All Shook Up’, ‘Love Me Tender’ e ‘It’s Now or Never’. Teatro Opus (751 lug.). Shopping Villa Lobos. Av. das Nações Unidas, 4.777, Pinheiros, 4003-1212. 5ª (19), 21h. R$ 160/R$ 220. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mauricio Pereira

Em parceria com o pianista e cantor Daniel Szafran, Mauricio Pereira apresenta o show ‘Mergulhar na Surpresa’, que leva ao público canções como ‘Dia Útil’ e ‘Curitibana’, além de músicas de Stevie Wonder, Elvis Presley e Beatles traduzidas para o português. Casa de Francisca (120 lug.). Palacete Teresa Toledo Lara. R. Quintino Bocaiuva, 22, metrô Sé, 3052-0547. 5ª (19), 21h30. R$ 44. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Nina Becker

A cantora e compositora apresenta seu mais novo trabalho, ‘Acrílico’. Pedro Sá (guitarra), Alberto Continentino (baixo), Rafael Vernet (piano) e Domenico Lancelotti (bateria) acompanham o show. Casa Natura Musical (710 lug.). R. Artur de Azevedo, 2.134, Pinheiros, 4003-6860. 5ª (19), 21h30. R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Dia da MPB

Em comemoração à data, a Rádio Eldorado organiza uma programação especial, que inclui bate-papo com as cantoras Karina Buhr e Maria Alcina (12h) e também entrevista com o jornalista Bento Araújo, criador do site Poeira Zine (15h). Às 21h, haverá show com a banda Vanguart, que toca músicas de seu primeiro álbum – como ‘Eu Preciso de Você’ e ‘Quando Eu Cheguei na Cidade’ –, além de canções do disco ‘Beijo Estranho’. Complexo Cultural Kallas. Av. Mofarrej, 710, V. Leopoldina, 2108-6800. 3ª (17), 12h/21h. Grátis.

Música Clássica

Osesp: Alsop e Stutzmann

Marin Alsop rege concerto, com o Coro Acadêmico da Osesp e o Coro da Osesp. Nathalie Stutzmann (contralto) participa. No repertório, obras de Johannes Brahms e Richard Strauss. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (19) e 20/10, 21h; 21/10, 16h30. R$ 46/R$ 213. Cc. e Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (19), 10h. R$ 10.

Homenagem aos Professores

Trinta professores da Escola do Auditório se apresentam para celebrar o Dia do Professor, sob direção artística de Nailor Proveta. No espetáculo, eles se revezam em grupos com instrumentos de sopro, corda e percussão. O repertório inclui canções como ‘Dura na Queda’, de Chico Buarque, e ‘La Muerte del Ángel’, de Astor Piazzolla. No encerramento, todos sobem ao palco para interpretar juntos a composição ‘Yaô’, de Pixinguinha. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (13), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h30 antes).

Orquestra Jovem do Estado de São Paulo

Cláudio Cruz rege o concerto com Pacho Flores (trompete) num repertório de obras de Christian Lindberg, Efraín Oscher e Tchaikovsky. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (15), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Matinais: Orquestra Sinfônica Heliópolis e Marin Alsop

A violinista e regente conduz a orquestra com repertório de obras de Johannes Brahms e Beethoven. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (15), 11h. Grátis.

O Sinfonismo Espanhol do Século XX

Sob regência do maestro espanhol Cristóbal Soler, a Orquestra Sinfônica Municipal de São Paulo interpreta obras de Enrique Granados, Joaquín Turina e Manuel de Falla. O concerto tem participação da mezzosoprano espanhola Lorena Valero. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (13), 21h. R$ 30/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

War Requiem

Com a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, a obra do compositor inglês Benjamin Britten será regida por Marin Alsop. Participam Emily Magee (soprano), Nicholas Phan (tenor) e Jacques Imbrailo (barítono). Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (13), 21h; sáb. (14), 16h30. R$ 46/R$ 213.