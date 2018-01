Tunga é homenageado em mostra com obras inéditas

Confira também a agenda de inaugurações da semana, que terá exposições de Marcelo Brodsky e Thomas Baccaro

Foto: divulgação

Depois de receber homenagens no Inhotim em setembro, a obra de Tunga também é lembrada em mostra, a partir deste sábado (15), na Galeria Millan e em seu anexo. ‘Pálpebras’ inclui um conjunto de criações recentes que o artista, que morreu em junho deste ano, planejava expor.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foram reunidas cerca de 30 obras, inéditas ou raramente exibidas. É o caso da instalação performática ‘Delivered in Voices’ (detalhe acima), de 2015, que foi mostrada uma única vez, no próprio estúdio de Tunga. Ela será remontada no segundo andar da galeria. Lá, também estão os ‘Phanógrafos’, objetos derivados da série ‘Cooking Crystals’, de 2010.

No anexo, é possível ver a série de esculturas ‘Morfológicas’. Nelas, Tunga remete ao corpo humano com dedos, vulvas, seios e bocas em proporções aumentadas.

ONDE: Galeria e Anexo Millan. R. Fradique Coutinho, 1.360 e 1.416, V. Madalena, 3031-6007. QUANDO: Inauguração: sáb. (15), 12h/16h. 10h/19h (sáb., 11h/ 18h; fecha dom. e 2ª). Até 12/11. QUANTO: Grátis.

Outras aberturas da semana:

Felipe Oliveira Mello

O artista exibe a série ‘Majesty’, inspirada na rainha britânica Elizabeth II. Ele percorre a trajetória da monarca em cerca de 50 fotografias, nas quais são feitas pequenas intervenções. Dconcept Escritório de Arte. Al. Lorena, 1.257, Jd. Paulista, 3085-5006. Inauguração: 4ª (19). 11h/19h (sáb., 11h/15h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 19/11.

Foto: divulgação

Marcelo Brodsky

Em fotografias de arquivos públicos e de autoria própria, Marcelo Brodsky faz intervenções abordando temas relacionados aos direitos humanos, como na imagem acima. Em ‘Migrações’, o Paço das Artes apresenta um conjunto desses trabalhos no MIS. Na abertura, às 17h, há um bate-papo com o artista e convidados. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. Inauguração: 3ª (18), 17h. 12h/ 20h (dom. e fer., 11h/19h; fecha 2ª). Grátis. Até 20/11.

Francisco Faria

O paraense lembra seus 30 anos de carreira na mostra. Foram selecionados desenhos que exploram o desenvolvimento de suas técnicas com o uso do lápis grafite. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, Pinheiros, 3097-9673. Inauguração: 3ª (18). 10h/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 12/11.

Marcela Tiboni

Marcela ocupa o foyer do Sesc Santana com a instalação ‘Resistência’. Nela, a artista propõe uma reflexão sobre questões relacionadas à resistência e à violência. Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Inauguração: sáb. (15). 10h/20h (dom. e fer, 10h/17h; fecha 2ª). Grátis. Até 20/12.

Thomas Baccaro

Na Itália, Thomas Baccaro registrou afrescos e esculturas de mármore. Em algumas das fotografias, ele ainda faz interferências com materiais como tinta e cera. ‘O Diáfano da Alexitimia’ exibe 74 dessas criações. Galeria Bolsa de Arte. R. Mourato Coelho, 790, Pinheiros, 3097-9673. Inauguração: 3ª (18). 10h/19h (sáb., 11h/16h; fecha dom.). Grátis. Até 18/11.

Mirtis Moraes

O trabalho da artista com temáticas religiosas é o foco de ‘Portal da Misericórdia – O Sacro Revisitado’. Com a curadoria de Beatriz Vicente de Azevedo, foram reunidas 85 esculturas, feitas com materiais como bronze, alumínio e resina. Museu de Arte Sacra. Av. Tiradentes, 676, Luz, 3326-3336. Inauguração: sáb. (15), 11h. 9h/17h (fecha 2ª). R$ 6 (sáb., grátis). Até 6/1/2017.

Ricardo Alves

Em sua primeira mostra individual em São Paulo, o artista apresenta uma série de 20 pinturas recentes. Nelas, Alves faz referência ao livro ‘Pálido Ponto Azul’, do astrofísico Carl Segan, representando planetas, paisagens desabitadas e naves espaciais. Galeria Sancovsky. Pça. Benedito Calixto, 103, Pinheiros, 3086-0784. Inauguração: 6ª (14). 10h/19h (sáb., 10h/17h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 5/11.