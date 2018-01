Tulipa Ruiz lança 'Dancê'; confira outras opções de shows

Hoje (22)

Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários

Em seu segundo álbum, a cantora e compositora mescla diversos estilos com a sonoridade criada por sua banda. ‘Cê Tá Com Tempo?’ e ‘Minutinho’ são destaques do repertório.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Hoje (22), 23h59 (abertura, 22h). R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dexter

O rapper antecipa músicas de seu terceiro álbum solo, ‘Flor de Lótus’. ‘Eu Amo Você’ e ‘Essa é Pra Você’ estão no repertório.

Itaú Cultural (249 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. Hoje (22), 20h. Grátis (retirar ingresso 30 min. antes).

Fafá de Belém

Em apresentação intimista do projeto Sala de Estar, a cantora é acompanhada pelo piano de Miguel Briamonte.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (22) e sáb. (23), 21h; dom. (24), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiza Possi

A cantora leva ao palco o projeto ‘Lab LP’, no qual ela interpreta sucessos alheios em seu canal do YouTube.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (22) e sáb. (23), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ná Ozzetti e José Miguel Wisnik

O disco ‘Ná e Zé’ (2015) celebra a amizade e a parceria da cantora e do compositor. Das 14 músicas do álbum, todas assinadas por ele, dez são inéditas.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (22) e sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Piaf! O Show

O espetáculo conta a história de Edith Piaf, interpretada por Anne Carrere. Sucessos como ‘La Vie En Rose’ estão no repertório.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. Hoje (22) e sáb. (23), 21h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Puerto Candelaria e Saulo Duarte e a Unidade

Liderada pelo pianista Juancho Valencia, a banda colombiana criada há 15 anos mostra sua mescla de música nativa, pop e rock. Já os paraenses, que destacam o repertório do álbum ‘Quente’ (2014), incorporam em seu trabalho guitarrada, pop e música brega.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (22), 21h30. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thiaguinho

‘Hey, Mundo!’ é o nome do novo CD do cantor, que faz show interpretando algumas de suas músicas. ‘Ousadia & Alegria’ e ‘Caraca, Muleke!’ não ficam de fora da apresentação.

Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (22) e sáb. (23), 22h. R$ 80/R$ 250. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tulipa Ruiz

Como o título de seu terceiro álbum, ‘Dancê’, a cantora e compositora tem um novo repertório calcado em músicas dançantes. Nesta nova turnê, ela leva ao palco ‘Proporcional’, ‘Virou’ e ‘Físico’, entre outras do CD.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (22) e sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (23)

China

O músico apresenta o repertório de ‘Telemática'(2014). Rock e música eletrônica se misturam em faixas como ‘Arquitetura da Vertigem’. O cantor e compositor Hyldon participa do show.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (23), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Malta

Vencedora da primeira edição do programa ‘Superstar’, a banda apresenta composições próprias.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (23), 22h30 (abertura, 20h). R$ 100/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquesta Buena Vista Social Club

Omara Portuondo, Jesus ‘Aguaje’ Ramos, Guajiro Mirabal, Barbarito Torres e outros músicos cubanos participam da turnê de despedida do grupo, cuja trajetória foi contada no documentário ‘Buena Vista Social Club’ (1999), dirigido por Wim Wenders.

HSBC Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (23), 22h. R$ 120/R$ 350 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pepeu Gomes e Pedro Baby

Após um show conjunto no Rio de Janeiro, pai e filho seguem na estrada. Ao lado de Pedro Mibielli (violino e bandolim), Dadi Carvalho (baixo), Carlos Trilha (teclados) e Jorginho Gomes (bateria), eles interpretam seus repertórios e dos Novos Baianos.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Sáb. (23), 21h; dom. (24), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (24)

Lenine

‘Carbono’ é o título do novo álbum do cantor e compositor. Além de interpretar suas 11 faixas, ele abre espaço para ‘Meu Amanhã’, ‘Do It’, entre outras músicas de discos anteriores.

Sesc Interlagos. Pça. Pau Brasil (5.000 lug.). Av. Manuel Alves Soares, 1.100, 5662-9500. Dom. (24), 16h. Grátis.

Paralamas do Sucesso

Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone fazem show enfileirado de hits. O trio, que este ano teve seus discos relançados em um box especial, relembra músicas como ‘Alagados’, ‘Meu Erro’ e ‘Óculos’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Dom. (24), 21h (abertura, 19h). R$ 80/R$ 200. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (25)

Vanguart

Se o álbum ‘Boa Parte de Mim Vai Embora’ (2011) era sobre despedidas, ‘Muito Mais Que o Amor’ (2013) tem mais otimismo. É o terceiro e mais ensolarado disco da banda liderada por Hélio Flanders – e o foco do repertório do show, que tem músicas como ‘Demorou Pra Ser’ e ‘Meu Sol’.

Sesc Carmo. Restaurante I (190 lug.). R. do Carmo, 147, metrô Sé, 3111-7000. 2ª (25), 19h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

3ª (26)

Banda Mantiqueira

Liderada por Proveta (sax alto e clarinete), a big band transporta a MPB para este tipo de formação. Arranjos especiais foram criados para ‘Samba da Minha Terra’ (Dorival Caymmi), ‘Choro Negro’ (Paulinho da Viola’), entre outras músicas.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. 3ª (26), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Evandro Mesquita e The Fabulous Tab

Ao lado do sexteto, o cantor e ator dá voz a clássicos do rock internacional dos anos 1970. ‘Going to California’, do Led Zeppelin, e ‘You Ain’t Going Nowhere’, de Bob Dylan, estão entre eles.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (26), 21h. R$ 80/R$ 150.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Maria Alcina

A cantora apresenta as músicas do álbum ‘De Normal Bastam os Outros’ (2014), com músicas de Zeca Baleiro (‘Eu Sou Alcina’), Felipe Cordeiro (‘Fogo da Morena’), Jorge Ben Jor (‘Sem Vergonha’), entre outros. Ela também relembra ‘Fio Maravilha’, canção que a lançou em 1972.

Bar Brahma Centro. Salão Principal (220 lug.). Av. São João, 677, Centro, 3367-3601. 3ª (26), 22h. R$ 50/R$ 60. Cc. todos. Cd.: todos.

Sharon Jones & The Dap-Kings

A cantora americana e seu grupo retornam ao Brasil para divulgar o CD ‘Give The People What They Want’ (2014). A mescla de soul music e R&B está presente em faixas como ‘Retreat!’.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 3ª (26), 22h (abertura, 21h). R$ 195/R$ 350. Cc.: todos. Cd: todos.

Zé Manoel

O pernambucano participa do projeto Prata da Casa. Ele interpreta as músicas de seu segundo álbum, com toques de jazz e MPB, com produção de Kassin e Carlos Eduardo Miranda.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (26), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

4ª (27)

Alcione

Ao lado de Álvaro Santos (violão) e Edmilson Nazareth (percussão), a Marrom interpreta ‘Sufoco’, ‘Não Deixe o Samba Morrer’, entre outros sucessos.

Terra da Garoa (330 lug.). Av. São João, 555, metrô República, 3361-3538. 4ª (27) e 5ª (28), 22h (abertura, 20h). R$ 270/R$ 330 (inclui jantar). Cc.: A, V e M. Cd.: A, V e M.

Jesuton

A cantora britânica radicada no Brasil lança o DVD ‘Show Me Your Soul’. Em formato acústico, ela interpreta sucessos da soul music conhecidos nas vozes de Diana Ross, Marvin Gaye, entre outros.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 4ª (27), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (28)

5 a Seco

O grupo apresenta as músicas de seus dois CDs, ‘Ao Vivo no Auditório Ibirapuera’ (2012) e ‘Policromo’ (2014).

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (28), 22h30 (abertura, 20h30). R$ 50/R$ 60. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Francis Hime

Lançado no ano passado, o álbum ‘Navega Ilumina’ mostra o compositor se equilibrando entre a música popular e a erudita. Entre as novidades do repertório, está ‘Maria da Luz’, música dele sobre letra inédita de Vinicius de Moraes.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 5ª (28), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

A cantora americana e seu grupo retornam ao Brasil para divulgar o CD ‘Give The People What They Want’ (2014). A mescla de soul music e R&B está presente em faixas como ‘Retreat!’.

HSBC Brasil (1.800 lug.) e (4.000 lug). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 5ª (28), 22h. R$ 190/R$ 380. Cc.: todos. Cd.: todos.

Especial

Holger Nightz

A noite é aberta pelo The Soundscapes, que apresenta as músicas do EP ‘A Lifetime A Minute’. Depois, o Holger sobe ao palco para tocar o repertório de seu terceiro álbum, homônimo.

Espaço Cultural Puxadinho da Praça. R. Belmiro Braga, 216, V. Madalena, 2337-9901. Hoje (22), 23h (abertura). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Música Clássica

Jonas Hocherman Septeto

O trombonista e seu grupo ressalta a pesquisa sonora do músico, influenciado por Egberto Gismonti, Heitor Villa-Lobos e Debussy.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Hoje (22), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ocam

Neste concerto, a Orquestra de Câmara da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo convida o violoncelista sérvio Viktor Uzur. No programa, obras de Johann Sebastian Bach (‘Concerto de Brandenburgo nº3, em Sol maior, BWV 1048’), Igor Stravinsky (‘Dumbarton Oaks: Concerto em Mi bemol Maior’) e Dmitri Shostakovich (‘Concerto nº1 para Violoncelo, em Mi bemol maior, Op. 107’). Gil Jardim é o regente.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (22), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Orquestra Sinfônica da USP

Com regência de Wagner Polistchuk e participação do pianista Rogério Zaghi, a orquestra interpreta três obras de Mozart.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (24), 16h. R$ 13/R$ 63. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp e Denève

Stéphane Denève rege a orquestra em concerto da série Matinais. Obras de Darius Milhaud, Francis Poulenc e George Gershwin estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (24), 11h. Grátis (ingressos já

disponíveis na bilheteria).

Osesp: Denève, Le Sage e Braley

Obras de Darius Milhaud, Francis Poulenc e George Gershwin estão no programa do concerto da orquestra, com participações dos pianistas Éric Le Sage e Frank Braley. Stéphane Denève é o regente.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (22), 21h; sáb. (23), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Mark Wigglesworth rege Tippett

O regente está à frente da orquestra na condução de ‘A Child of Our Time’, de Michael Tippett. Os solistas Measha Brueggergosman (soprano), Susan Bickley (mezzo soprano), Stuart Skelton (barítono) e Peter Coleman-Wright (baixo) participam, além do Coro da Osesp e de seu Coro Acadêmico.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (28), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (28), 10h. R$ 10.

Trio Atos

Formado por Thomas Hoppe (piano), Annette von Hehn (violino) e Stefan Heinemeyer (violoncelo), o grupo de câmara alemão se apresenta na atual temporada da Cultura Artística. No primeiro concerto, há obras de Shostakovich, Dvorák e Haydn. As composições destes dois permanecem no segundo concerto, que ainda tem tema de Mendelssohn.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 3ª (26) e 4ª (27), 21h. R$ 50/R$ 215. Cc.: todos. Cd.: todos.