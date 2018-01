Tudo pronto: rotisserias, bufês e restaurantes aceitam encomendas para as ceias de Natal e ano-novo

Para quem quiser fugir da cozinha, rotisserias, bufês e restaurantes aceitam encomendas para as festas. Confira algumas dicas:

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Além de fazer massas em formato de árvore de Natal – como o ravióli com brie e amêndoas (R$ 45,10, 500g) –, a rotisseria La Vera Pasta amplia o menu com saladas, tortas, sobremesas e as carnes típicas da época (foto), a exemplo do tender com molho de laranja (R$ 137,50, o quilo). R. Canário, 501, Moema, 5051-3912.

Na seleção da banqueteira Rita Atrib, do Petit Comité Rotisserie & Deli, estão pratos como o cuscuz de moqueca de badejo com camarõezinhos (R$ 98, o quilo); tender na cachaça de cumaru, com relish de frutas frescas (R$ 152, o quilo); e torta toffee de macadâmia e fios de ovos (R$ 98, o quilo). R. Gaivota 763, Moema, 5584-9879.

Foto: Zam/divulgação

O Zam Gastronomia prepara a ceia completa e pratos avulsos, como o pernil suíno ao molho rústico (R$ 210, o quilo) e o cheesecake com mix de frutas vermelhas e calda de hibisco (R$ 320, 15 porções; foto). R. Coronel Artur de Paula Ferreira, 135, V. N. Conceição, 2667-0019.

A rotisseria Bologna também faz uma seleção de assados para as ceias de Natal e réveillon, como chester recheado com farofa doce ou salgada (R$ 93, o quilo), leitão à pururuca (R$127, o quilo), e peru com farofa (R$ 129, o quilo). R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108.

No Buffet Christian Formon, a ceia completa para até 12 pessoas custa R$ 2.950,00. O chef também aceita pedidos de pratos avulsos, entre massas, carnes, peixes e entradas, como o patê de foie com pistache (R$ 90, 300g). R. Helvétia, 763, Campos Elísios, 3221-8051.

Foto: Neka Gastronomia/divulgação

O peru natalino com maçãs assadas, figos grelhados, banana-da-terra, abacaxi, laranja desidratada e farofa de amêndoas (R$ 980, 8,5 kg; foto), é uma das receitas do Neka Gastronomia. R. Caminho do Engenho, 354, Ferreira, 3751-3333.

O leitão assado no forno a lenha (R$ 115, quilo), o lombo recheado com farofa de milho, calabresa e alho-poró, com molho rôti e shitake (R$ 69, quilo), e o cuscuz à paulista (R$ 140) são opções do Via Castelli. R. Martim Francisco, 742, Higienópolis, 3662-2999.

Foto: Ghee Banqueteria/divulgação

O cardápio da Ghee Banqueteria vai de assados e acompanhamentos, como o cuscuz marroquino com pistache e damascos (R$ 120, quilo), até sobremesas, caso da torta de figos com pecã (R$ 160; foto). R. Sen. Carlos Teixeira de Carvalho, 232, Aclimação, 3208-0767.

Para quem não dispensa o bacalhau, a Tasca da Esquina sugere quatro receitas: bacalhau ao forno com batatas (R$ 350); ‘Espiritual’ (R$ 310), com natas (R$ 310); e ‘Bacalhau à Gomes de Sá’ (R$ 310), todos para quatro pessoas. Al. Itu, 225, Cerq. César, 3262-0033.

Especialmente para as ceias, o chef Julien Mercier, que comanda a cozinha do Le Bilboquet, aceita pedidos de sua terrine de foie gras, acompanhada de brioches e chutney de abacaxi com manga e pimenta (R$ 600, o quilo). R. Vitório Fasano, 49, Jd. Paulista, 2615-1509.