Parte da seleção do festival É Tudo Verdade em 2014, Tudo Por Amor ao Cinema homenageia o amazonense Cosme Alves Netto. Estudioso do cinema brasileiro, ele foi diretor e curador da Cinemateca do MAM do Rio por décadas, onde manteve um ponto de resistência à ditadura militar da época, escondendo filmes da censura do regime.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.