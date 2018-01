Trupe Chá de Boldo lança 'Presente'

‘Presente’, CD que a Trupe Chá de Boldo lança neste fim de semana em dois shows, é um álbum que surgiu em meio a alguns projetos paralelos que redefiniram o som da banda. Eles participaram de gravações com Tom Zé e o vocalista Gustavo Galo lançou, no ano passado, seu primeiro disco solo, ‘Asa’. “Ter trabalhado com Tom Zé foi desafiador porque experimentamos um som que a gente não sabia que era capaz de fazer. E fazer um projeto fora da banda provoca uma abertura, o que influenciou no processo”, diz Galo.

Tal abertura fez com que a primeira faixa de ‘Presente’ não fosse assinada por nenhum dos 13 integrantes. ‘Jovem-Tirano-Príncipe-Besta’, de Negro Leo, maranhense radicado no Rio, representa a proximidade da Trupe com artistas de fora de São Paulo, pelos shows de ‘Nave Manha’ (2012) em outras cidades. “A gente sempre foi identificado com a Vanguarda Paulistana; existe uma proximidade afetiva. Mas não somos só herdeiros dessa tradição. Abrir o CD com essa música representa a nossa busca por outras conexões”, diz o vocalista, que também ressalta como força motriz do álbum a coletividade. Se nos álbuns anteriores o autor chegava com a canção pronta e acabada, em ‘Presente’ todos deram sugestões.

No caso de ‘O Fim É Só o Começo’ (Gustavo Galo/ Ciça Góis), parte da banda queria que a música fosse registrada só com vozes e teclado, como foi composta. Mas outros achavam interessante um arranjo com todos. Resultado: as duas versões entraram no álbum. “É uma delícia ter todos dando opinião e tocar com tanta gente, ainda que a gente enfrente várias dificuldades pelo número de integrantes. Ninguém quer pagar passagem para 13 pessoas irem tocar em algum lugar. Mas o mais importante é trabalhar e conviver.” Como dizem os versos de ‘Uma Banda’, que fecha o CD, “uma banda grande é demais/ e cabe só onde tem tesão”.

ONDE: Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. QUANDO: Sáb. (14), 21h; dom. (15), 18h. QUANTO: R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.