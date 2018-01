‘Trumbo’ explora perseguição a roteirista de Hollywood

Com uma narrativa convencional e direta, o drama Trumbo – Lista Negra se volta para um período também clássico do cinema hollywoodiano. Na tela, um episódio polêmico em volta do roteirista Dalton Trumbo.

No longa de Jay Roach, Bryan Cranston – indicado ao Oscar de melhor ator pelo papel – interpreta o autor. Em 1947, no clima hostil do pós-guerra, Trumbo é tão requisitado por seus roteiros quanto criticado por suas posições políticas. Filiado ao partido comunista, ele acaba sendo proibido de escrever histórias para Hollywood.

Para seguir defendendo suas opiniões, encontra um jeito de burlar a censura: escreve roteiros e os vende em nome de outros profissionais, com quem divide o custo. O longa trata justamente da batalha moral que ele e outros profissionais do cinema travaram contra o conservadorismo intransigente da época.