Trinta festas juninas para aproveitar a temporada até julho

O clima junino chegou de vez à cidade. Confira 30 arraiais de estilos variados que seguem até o mês de julho. E um roteiro com (ainda mais) quitutes

Celso Filho e Lucinéia Nunes

TRADICIONAIS

Foto: Alex Silva/Estadão

+ Desde o início do mês, a quermesse da Igreja do Calvário (foto) anima as noites de Pinheiros com quitutes e bingo. Nela, as barraquinhas vão além da comida típica de festa junina – tem até pratos orientais, como o yakissoba. R. Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros, 3085-1307. Sáb. e dom., 17h30/0h. R$ 12. Até 3/7.

+ Até julho, os fins de semana serão de festança na Paróquia da Nossa Senhora da Consolação. Uma das mais tradicionais da região central, a quermesse é animada com muito forró – com bandas ao vivo todos os dias. R. Consolação, 585, 3256-5356. Sáb., 18h/ 0h; dom., 18h/23h. Grátis. Até 3/7.

+ A animação da festa junina na Paróquia de San Gennaro, na Mooca, fica por conta da quadrilha da comunidade do bairro. Para completar a noite, há delícias como caldo verde, tapioca, canjica e cachorro-quente. R. San Gennaro, 214, Mooca, 3207-1049. Sáb., 18h/0h. Grátis. Até 25/6.

+ Até julho, o Sesc Campo Limpo homenageia as tradições com o projeto ‘For All – Uma Quadrilha para Todos’. Sempre aos domingos, a unidade recebe apresentações de grupos de quadrilha, como o Tia Bola, de São Vicente. R. Nossa Senhora do Bom Conselho, 120, 5510-2700. Dom., 18h. Grátis. Até 3/7.

+ A temporada de quermesse vai até julho na Paróquia São João Batista do Brás, nas noites de sábado e domingo. No entanto, no dia do padroeiro (24/6), a festa começa às 8h, com barracas e missas durante todo o dia. Av. Celso Garcia, altura do nº 600, Brás, 2693-2645. Sáb. e dom., 17h/22h. Grátis. Até 3/7.

+ Este é o último fim de semana para aproveitar as festas da Paróquia do Santíssimo Sacramento. Bem familiar e com boa variedade de comidas, o arraial é realizado na igreja do Paraíso desde os anos 1990. R. Tutóia, 1.125, Paraíso, 3884-4644. Sáb. (18), 16h/23h; dom. (19), 12h30/22h. Grátis.

+ Neste ano, a ‘Festa Junina da Véia’ saiu do tradicional Clube Juventus e faz edição no Memorial da América Latina. Em clima de festival, o evento tem shows de famosos, como os Titãs. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 25/6, 12h/0h. R$ 160/R$ 260. Inf.: bit.ly/FJVeia

EM CLUBES

Foto: divulgação

+ O MC Gui é uma das principais atrações deste ano no Clube Esperia. Ele se apresenta no dia 25/6, às 19h30. A festa junina também tem um espaço com brincadeiras para crianças e barraquinhas típicas. Av. Santos Dumont, 1.313, Santana, 2223-3300. 25/6, 17h/23h; 26/6, 12h/23h. R$ 20/R$ 30 (sócios, grátis).

+ Os shows são o destaque da festa junina no estádio da Portuguesa, com nomes do sertanejo ao funk. Neste fim de semana, MC Guimê sobe ao palco no sábado (18). Domingo (19) é a vez do Lucas Lucco. R. Com. Nestor Pereira, 33, Canindé, 2125-9400. Sáb. e dom., a partir das 19h. R$ 60/R$ 90. Até 26/6.

+ No Esporte Clube Pinheiros, são quatro dias de festa. Além das barraquinhas, o arraial reúne nomes famosos, como Michel Teló, no dia 24/6, e Almir Sater, no dia 26/6. R. Tucumã, 142, Jd. Europa, 3598-9700. 23/6, 19h/1h; 24/6, 19h/2h; 25/6, 11h/2h; 26/6, 11h/20h30. R$ 75/R$ 120 (sócios, grátis).

ALTERNATIVAS

+ O projeto ‘Arte na Rua’ tem levado quadrilhas e músicos para diferentes espaços públicos da cidade. Neste sábado (18), eles farão sua última edição ‘junina’ na Praça das Artes. No dia, estarão presentes todos os grupos que participaram da temporada. Av. São João, 281, Centro, 4571-0401. Sáb. (18), 11h. Grátis.

+ A festa Pilantragi faz sua edição junina neste fim de semana no bar Bebo Sim, que também foi ponto de partida de seu bloco no carnaval. Para animar, o som fica por conta da discotecagem de Victor Zalma, Rodrigo Bento e Lia Macedo. Av. Prof. Alfonso Bovero, 1.107, V. Pompeia, 2713-2828. Dom. (19), 14h/22h. Grátis. Inf.: bit.ly/PiJun

+ Na Miscelânea Cultural, a festa junina será em homenagem aos grandes nomes do forró. No palco, o Trio da Terra interpreta canções de Luiz Gonzaga, Alceu Valença e Zé Ramalho. A noite também terá o DJ Ale. R. Cunha Gago, 678, Pinheiros. Sáb. (18), 22h. R$ 20. Inf.: bit.ly/EspGonz

+ No terraço do Bar Aurora, a festa Baile no Rooftop faz edição em clima junino. A programação terá show de forró com Forrozin e PC Percussão, além de discotecagem de DJs. R. Domingos de Morais, 775, V. Mariana, 5082-2952. Sáb. (18), 11h/22h. R$ 40. Inf.: bit.ly/RooftopJun

Foto: divulgação

+ Em julho, o Centro Cultural Rio Verde (foto) recebe a ‘Festa Julina no Forró do Coreto’. O arraial começa no fim de tarde, com muito forró com Tiziu do Araripe e Eu Tu Ela, além de quadrilha e discotecagens. R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. 2/7, 16h. R$ 20/R$ 30. Inf.: bit.ly/JulCort

+ No ‘Arraial do Fervo’, na Sociedade Hípica Paulista, até as 17h, a festa será mais familiar com espaço para crianças e entrada grátis. À noite, a programação engloba shows com cantores sertanejos, como Loubet. R. Porto Martins, 342, Brooklin Paulista. 25/6, 12h/0h. R$ 50 (até 17h, grátis). Inf.: bit.ly/FervoJun

+ A festa junina na badalada casa de shows Ó do Borogodó é ideal para dançar madrugada adentro. Na edição deste ano, quem comanda o arrasta-pé é o Forró do Zé Pitoco. A noite também terá quadrilha e muito quentão para se esquentar. R. Horácio Lane, 21, Pinheiros, 3814-4087. 23/6, 22h30. R$ 20. Inf.: bit.ly/JunBorogodo

+ A edição deste fim de semana do Arraial nos Trilhos já está com ingressos esgotados. No entanto, o espaço também organizará uma festa nos dias 16 e 17/7, com shows, barraquinhas e quadrilha. Já

é possível comprar ingressos. R. Visconde de Parnaíba, 1.253, Mooca. 16 e 17/7, 11h/22h. R$ 25. Inf.: bit.ly/ArrTrilho

+ Sucesso no carnaval paulistano, o bloco Tarado Ni Você faz, agora, sua edição junina. Além do bloco, também tocam o Trio Dona Zefa e DJ Nalla. Brincadeiras e quadrilha completam o arraial. É necessário comprar ingresso antecipadamente. R. Guaicurus, 324, Lapa. 26/6, 15h/23h. R$ 35/R$ 55. Inf.: bit.ly/TaradoJun

+ A Cinemateca organiza seu primeiro arraial em julho. A festa terá comidas a preços populares (no máximo, R$ 10), brincadeiras, música e a exibição do filme ‘Viva São João’, sobre uma turnê de Gilberto Gil em 2001. Lgo. Sen. Raul Cardoso, 207, V. Clementino, 3512-6111. 3/7, 14h/22h. Grátis.

+ E quem disse que julho também não é tempo de arraial? No fim do mês, no dia 29/7, a festa fica por conta do Arraial do Molejão. Além do grupo Molejo, a noite terá show das bandas Bebe’Me’Scuta e Samba90. R. Guaicurus, 324, Lapa. 29/7, 23h. R$ 40/R$ 150. Inf.: bit.ly/JulMolejo

+ Em clima de balada, o Cine Joia organiza o ‘São Joião’. A principal atração da noite será show de Manoel e Felipe Cordeiro, com participação de Chico César e Tulipa Ruiz. Para completar, discotecagem de Tatá Aeroplano. Pça. Carlos Gomes, 82, Liberdade, 3101-1305. 6ª (17), 22h. R$ 50.

PARA FAMÍLIAS

+ O Museu do Futebol, no Estádio do Pacaembu, realiza seu primeiro arraial neste fim de semana. Ao longo do dia, a festa terá show de forró com a banda Coisa de Zé e comidas típicas – além de brincadeiras para crianças, como tomba-lata, pescaria e correio elegante. Pça. Charles Miller, s/nº, Pacaembu, 3664-4650. Dom. (19), 14h/20h. R$ 4,50.

Foto: Paulo Savala/divulgação

+ No Parque da Água Branca, o Espaço de Leitura organiza a terceira edição de seu arraial para toda a família. Quem passar por lá ganha um livro infantil e pode criar até seu próprio lambe-lambe com os temas juninos. Às 15h, o clima fica ainda mais animado com uma quadrilha aberta ao público (foto) e o forró do Ricardo Dutra Trio. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 2588-5811. 26/6, 13h/18h. Grátis.

+ Apresentações de quadrilha com alunos, show ao vivo e um grande espaço de brincadeiras para crianças dão o tom da festa no Colégio Marista da Glória, no Cambuci. Fique de olho no seu ingresso – haverá um sorteio durante a quermesse. R. Cesário Ramalho, 288, Cambuci, 3207-5866. Sáb. (18), 10h/20h. R$ 17/R$ 25.

+ O Parque da Água Branca também recebe o arraial da Associação Cultural dos Provincianos de Kochi no Brasil. Em dois dias de festa, a programação contempla os dois países, com comidas típicas, brincadeiras, shows e oficinas. R. Ministro Godói, 180, Perdizes, 3865-4130. 25 e 26/6, 9h/19h. Grátis. Inf.: bit.ly/ArrAgBr

+ Neste fim de semana, o food park Vila Butantan também cai nas graças das festas juninas. O destaque fica por conta da grande variedade de comidas típicas, mas também haverá espaço de brincadeiras para as crianças e até uma quadrilha no domingo (19), às 14h30. R. Agostinho Cantu, 47, Butantã, 3564-8731. Sáb. (18), 11h/22h; dom. (19), 11h/20h. Grátis.

+ A quermesse do Colégio Marista Arquidiocesano, na Vila Mariana, é frequentada tanto por alunos quanto por moradores da região. Para entrar no clima de festa, mais de 20 barraquinhas servem comidas típicas e brincadeiras. Tudo isso animado por shows de bandas sertanejas. R. Loefgreen, 1.048, V. Mariana, 5081-8444. Sáb. (18), 10h/20h. R$ 20/R$ 30.

+ A Associação Hokkaido recebe o ‘Arraial Felino’, da ONG Adote Um Gatinho, em julho. A festa é para arrecadar fundos para a organização. Além das comidas e brincadeiras, haverá uma feira de produtos para gatos. R. Joaquim Távora, 605, V. Mariana, 5084-6422. 3/7, 12h/19h. R$ 20 (até 7 anos, grátis).

+ O arraial no Espaço Pé de Baraúna comemora o aniversário de um ano da casa e será recheado de brincadeiras infantis. Para pais e filhos, a programação engloba atividades recreativas, como bingo, oficina de pipas, quadrilha e até uma roda de samba. R. Iquiririm, 452, Butantã, 2528-1916. 26/6, 14h/18h. Grátis.