Gilberto Gil, Gal Costa e Nando Reis estreiam a turnê ‘Trinca de Ases’

Tudo começou em outubro de 2016, quando o jornalista Jorge Bastos Moreno, que morreu em junho deste ano, organizou um show fechado, em homenagem aos 100 anos de Ulysses Guimarães, com Gilberto Gil, Gal Costa e Nando Reis. Quase um ano depois, o trio se encontra novamente para a estreia da turnê Trinca de Ases, neste fim de semana na capital.

O show atual é diferente do que foi visto em Brasília. Em vez de números divididos entre solos e duetos, e um encontro no final, os três estarão no palco o tempo inteiro. Gil afirma que ideia da turnê veio da sintonia musical que ele e Gal, velhos companheiros de estrada, tiveram com Nando. “Ele tem uma formação toda baseada no rock e no folk. Gal e eu viemos do tropicalismo, com muitas afinidades com a bossa nova, com o samba e outros gêneros. Tudo isso vem se misturando, criando o híbrido do pop brasileiro.”

Ode à música e ao amor, ‘Tocar-te’ é uma das quatro inéditas do show, primeira parceria de Gil e Nando, que faz questão de afirmar a devoção por seus ídolos e, agora, também colegas de palco: “Está sendo incrível, uma experiência única ver Gil criando e me embrenhar no universo de suas músicas, desvendá-las – além de ouvir Gal cantar coisas minhas, com sua voz tão linda e tão presente na minha vida.”

Para Gal, Nando fez ‘Mãe de Todas as Vozes’, que fala sobre sua influência nas cantoras das gerações seguintes à dela. “Aquele primeiro show foi um único, feito por encomenda. Mas, quando Gil me ligou convidando para o projeto, soube que podia dar um bom caldo”, conta a intérprete.

Os três serão acompanhados pelo baixo de Magno Brito – que toca na banda Sinara, formada por filhos e netos de Gil – e pela percussão de Kainan do Jêjê, que toca com Ivete Sangalo. “Ele tem se desdobrado para fazer shows com ela e ensaiar conosco”, enfatiza Gil. Renato Vieira

ONDE: Citibank Hall (3.873 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. QUANDO: 6ª (4) e sáb. (5), 22h. QUANTO: R$ 120/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.