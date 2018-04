Três restaurantes japoneses com novidades no cardápio

Com duas unidades, a mais recente no shopping JK Iguatemi, o Kitchin traz novidades no cardápio: vieiras e centolla grelhadas com azeite e finalizadas com ovas (R$ 85; foto acima). Av. Juscelino Kubitschek, 2.041, térreo, V. Olímpia, 3152-6071. 12h/15h30 e 19h/23h (4ª e 5ª, até 23h30; 6ª, até 0h; sáb., 12h/17h e 19h/0h; dom. e fer., 12h/17h e 19h/23h).

Novo chef executivo e sócio do Tatá Sushi, Leonardo Young renovou o menu com pratos como o ‘Ebi Nikkei’ (R$ 28), camarão selado com salsa e molho agridoce, e uma seleção de sashimis (R$ 120; foto acima) que inclui lula, robalo e atum. R. João Cachoeira, 278, Itaim Bibi, 3078-2006. 12h/15h30 e 18h/23h30 (sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30; fecha 2ª).

Entre os melhores rodízios de comida japonesa da cidade, o Djapa lança uma versão vegetariana (R$ 55/R$ 75), que inclui itens como niguiri de shitake, sashimi de frutas e legumes, espetinhos de legumes, diversos preparos com tofu e sobremesa. R. Gaivota, 168, Moema, 2691-2003. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h30).