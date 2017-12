Três restaurantes com menu exclusivo para o almoço de Natal

O Pina abre para o almoço de Natal com um menu fechado, por R$ 130, com entrada, prato e sobremesa. O risoto de funghi porcini com pernil de cordeiro ao molho de ervas (foto) é uma das sugestões do chef, como prato principal. R. Jacurici, 27, Itaim Bibi, 3071-2501. 2ª (25), 12h/16h.

Recreação e chegada do Papai Noel estão entre as atrações do brunch natalino (R$ 240) do hotel Grand Hyatt, que terá bufê de saladas, pratos quentes, comida japonesa e estações de churrasco e de sobremesas. Av. das Nações Unidas, 13.301, Itaim Bibi, 2838 4077. 2ª (25), 13h/16h.

Além de aceitar encomendas, a Tasca do Zé e da Maria servirá pratos especiais no almoço de Natal, como a ‘Cavaquinha Tropical’ (R$ 139), preparada com vinho branco, creme de leite e frutas da estação, e acompanhada de arroz com amêndoas. R. dos Pinheiros, 434, Pinheiros, 3062-5722. 2ª (25), 12h/18h.