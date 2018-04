Três novas mostras no IMS e outras inaugurações para conferir em São Paulo

O Instituto Moreira Salles abre três novas exposições esta semana

+ ‘São Paulo, Fora de Alcance’ reúne 18 imagens captadas por Mauro Restiffe em caminhadas diárias, entre os anos de 2012 e 2013. As fotografias, feitas com câmera Leica e filme preto e branco, revelam o cotidiano e as transformações da capital – em pontos como a Praça Roosevelt (abaixo) e a região da Luz. Em uma alusão ao percurso não linear das cidades, as obras são penduradas em painéis espalhados pelo espaço.

+ Criação de Douglas Gordon, a videoinstalação ‘Îles Flottantes (Se Monet Encontrasse Cézanne, em Montfavet)’ exibe registros da intervenção que o escocês fez em um jardim na região francesa da Provença, invertendo o fluxo do sistema de canalização do local. No vídeo (abaixo), é possível ver a água encobrir progressivamente crânios humanos, dispostos ali pelo artista.

+ Nascido no Mali, Seydou Keïta (1921-2001) teve a carreira marcada pelos retratos que fez dos habitantes de seu país. Além de captar, no seu estúdio em Bamako, as expressões e os vestuários das pessoas, o fotógrafo ficou conhecido por registrar, na década de 1960, o período de busca por independência de sua nação. Com um recorte da produção de Keïta, o IMS dedica ao artista uma mostra que leva o seu nome. Com curadoria de Jacques Leenhardt e Samuel Titan Jr., a exposição reúne 136 obras, em diferentes dimensões, que revelam aspectos como a tensão entre modernidade e tradição presente em seu trabalho.

ONDE: Instituto Moreira Salles (IMS). Av. Paulista, 2.424, metrô Paulista, 2842-9120. QUANDO: Inauguração: dom., 15/4 (Seydou Keïta: 3ª, 17/4). 10h/20h (5ª, 10h/22h; fecha 2ª). Até 26/8 (Seydou Keïta, até 29/7). QUANTO: Grátis.

CONFIRA OUTRAS EXPOSIÇÕES PARA VER EM SÃO PAULO

Mac Adams

Um dos fundadores da ‘narrative art’, o americano ganha mostra na cidade. São exibidos 17 dípticos da série fotográfica ‘Mistérios’ (acima) e uma instalação criada para a exposição. Centro Cultural Fiesp. Av. Paulista, 1.313, metrô Trianon-Masp, 3146-7000. Inauguração: 4ª (18). 10h/22h (dom., 10h/20h; fecha 2ª). Grátis. Até 8/7.

Emmanuel Nassar: 81-18

Com produção marcada por reflexões sobre o erudito e o popular, o artista ganha retrospectiva com mais de cem trabalhos criados ao longo de quatro décadas. A pop art e a iconografia circense são alguns dos aspectos presentes nas obras expostas. Pinacoteca Estação. Lgo. Gal. Osório, 66, Luz, 3335-4990. Inauguração: sáb. (14), 11h. 10h/18h (fecha 3ª). Grátis. Até 2/7.

Fortes D’Aloia & Gabriel

A galeria recebe duas mostras no Galpão. ‘Cartas na Mesa’, da espanhola Sara Ramo, conta com esculturas em argila, colagens e intervenções na arquitetura. ‘Hiato’, de Rodrigo Matheus, exibe colagens e esculturas, feitas com diferentes materiais. R. James Holland, 71, Barra Funda, 3392-3942. Inauguração: 6ª (13). 10h/19h (sáb., 10h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 19/5.

Liliana Porter

A mostra ‘Linha do Tempo’ propõe uma pequena retrospectiva da artista argentina radicada nos Estados Unidos. As obras mais antigas, da década de 1970, são intervenções com desenho sobre fotografias. As mais recentes são marcadas pela presença de pequenas figuras e bibelôs, que aparecem em diferentes suportes, como vídeo e gravura. Luciana Brito Galeria. Av. 9 de Julho, 5.162, Bela Vista, 3842-0634. Inauguração: 3ª (17). 10h/19h (sáb., 11h/18h; fecha dom. e 2ª). Grátis. Até 12/5.

MitoMotim

Com curadoria de Júlia Rebouças, a mostra busca refletir sobre a representação da identidade nacional e sobre como a arte pode se contrapor a determinadas ordens. Para isso, reúne obras do Acervo Histórico Videobrasil, de nomes como Cristiano Lenhardt, Luiz Roque e Rosângela Rennó. Galpão VB. Av. Imperatriz Leopoldina, 1.150, V. Leopoldina, 3645-0516. Inauguração: 6ª (13). 12h/18h (fecha dom.

e 2ª). Grátis. Até 28/7.

Hermès Leather Forever

Fundada em 1837 por Thierry Hermès, a grife teve o couro como seu primeiro material de trabalho. A mostra reúne itens do passado da marca e também criações recentes. Shopping Iguatemi São Paulo. Av. Brig. Faria Lima, 2.232, Jd. Paulistano, 3048-7305. 12h/19h. Grátis. Até 22/4.