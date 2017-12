Três lugares que provar novos pratos com camarão

Foto: Giuliana Nogueira/divulgação

O arroz de camarão e porco com cogumelos defumados (R$ 54; foto à esq.) é uma das estreias no menu do Jacarandá, que ainda inclui a salada de bacalhau (R$ 33). R. Alves Guimarães, 153, Pinheiros, 3083-3003.

Foto: divulgação

Instalado no hotel Unique, o Skye também apresenta novos pratos, caso do ‘Risoto de Camarão e Lagosta ao Estilo Moqueca’ (R$ 115; foto à dir.). Av. Brig. Luís Antonio, 4.700, Jd. Paulista, 3055- 4702.

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

Na Osteria del Pettirosso, os camarões salteados em azeite, ao molho de vinho e servidos com arroz ao açafrão (R$ 125), estão no menu do Festival do Mar, até 31/3. Al. Lorena, 2.155, Jd. Paulista, 3062-5338.