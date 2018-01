Três festivais gastronômicos (um deles no cinema) para aproveitar na cidade

Nhoque de cenoura do chef André Ahn, do Clos (Foto: GulaMia)

Os chefs dos restaurantes Pomodori, Eataly, Banana Verde, Tête à Tête, Clos e Aragon vão preparar os cardápios do Festival Cinegastroarte, no Cinemark do Shopping Cidade Jardim. De 3ª (12) a 15/9, a Sala Prime terá sessões especiais de filmes com temas gastronômicos, com direito a almoço (13h) ou jantar (18h40 e 21h) inspirado no longa-metragem e servido durante a exibição. A experiência custa R$ 157, com ingresso e refeição (entrada, prato, sobremesa e bebida). O chef André Ahn, do Clos, por exemplo, assina o jantar do filme ‘Pegando Fogo’, que abre com nhoque de cenoura (foto) e terá paleta de cordeiro como principal. Na programação: ‘Sem Reservas’, ‘Sob o Sol da Toscana’, ‘Comer, Rezar e Amar’ e ‘Simplesmente Complicado’. Av. Magalhães de Castro, 12.000, Cidade Jardim. Inf.: cinegastroarte.com.br

Frango caipira do Lá da Venda (Foto: Ana Bacellar)

O frango caipira confit, servido inteiro, com abóbora caramelizada, milho grelhado e farofa de couve (R$ 75, para dois; foto) é o prato do Lá da Venda para o Festival do Frango Caipira à Mesa, que será promovido em sete casas da cidade, de 5ª (14) a 24/9, para valorizar a receita. R. Harmonia, 161, V. Madalena, 3037-7702. 11h/19h (sáb., 10h/19h; dom., 10h/17h30; fecha 2ª).

Espeto de camarão e cação da Taberna da Esquina (Foto: Claudia Orlando)

A Taberna da Esquina realiza neste sábado (9) a festa Espetada da Madeira, das 14h30 às 17h30, com quatro versões de espetos feitos na grelha, como o de camarão com cação (R$ 62; foto). Na ocasião, também lança a Cachaça da Esquina (R$ 69,90). R. Bandeira Paulista, 812, Itaim Bibi, 3167-6491. 12h/15h e 19h/23h30 (sáb., 12h/16h e 19h/0h; dom., 12h/17h; fecha 2ª).