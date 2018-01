Três dicas de bares para comemorar o Dia dos Namorados

Camden House

Para celebrar a data, o gastropub serve um prato especial no almoço de domingo (12): o stinco de leitoa com texturas de mandioquinha, grão-de-bico e aspargos (R$ 79, foto). Além disso, no mesmo dia, o brunch (10h/16h) da casa oferece dose dupla do drinque ‘Mimosa’ (R$ 26). Entre as opções, panquecas com bacon ou calda de maple (R$ 27) e ‘Ovos Benedict’ (R$ 25), ovos poché com bacon e molho hollandaise.

R. Manuel Guedes, 243, Itaim Bibi, 2369-0488. Dom. (12), 10h/17h. Cc. e Cd.: todos.

Ciao! Vino & Birra

No jantar de sábado (11) e durante todo o domingo (12), serve opções especiais. Tem o ‘Cappelleti Bel Paese con Sugo di Aspargi’, um capelete de queijo ao molho de aspargos e crispies de presunto cru (R$ 50); o ‘Due Medaglioni di Filetto al Gorgonzola e al Funghi Secchi e Polenta’, medalhões de filé com molho de gorgonzola e funghi, com polenta (R$ 58); e o cheesecake de Nutella com frutas vermelhas (R$ 20). R. Tutoia, 451, Paraíso, 2306-3541. Sáb. (11), 18h/0h; dom. (12), 12h/últ. cliente. Cc. e Cd.: D, E, M e V.

Fritz Cervejaria Artesanal

No sábado (11) e no domingo (12), os casais podem pedir menus fechados (R$ 130, o casal), que incluem salada caprese com tapenade de azeitonas; ‘Kassler ao Dunkel’, um porco curado ao molho de cerveja escura, com batata ao perfume de mostarda e raiz forte; e ‘apfelstrudel’ com sorvete de creme. Se fizer uma reserva, o casal ganha duas canecas de cerveja para harmonizar com os pratos. Av. Cidade Jardim, 655, Jd. Paulistano, 2774-3817. Sáb. (11), 11h30/2h; dom. (12), 12h/0h. Cc. e Cd.: todos.