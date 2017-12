Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O Tre JK, instalado no Shopping JK Iguatemi, trocou as toalhas das mesas por jogos americanos e renovou o cardápio.

Entre as sugestões estão entradas, sanduíches e pratos, como o risoto com cogumelos frescos e atum marinado (R$ 95; foto), e a paleta de cordeiro com batata e legumes (R$ 190, para dois).

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 2.041, Itaim Bibi, 3167-4004.