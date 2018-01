Tradicional padaria Lareira ganha segunda unidade, mais ampla e moderna

Foto: Antonio Rodrigues/divulgação

Fundada há mais de 30 anos no bairro do Limão, na zona norte, a padaria Lareira ganhou nova unidade – no caso, do outro lado do rio, em Perdizes. A fachada moderna e imponente da casa, no início da Avenida Sumaré, dá pistas sobre a dimensão do espaço: são 2.300 m2, com padaria, confeitaria e mercearia, além de um salão com 220 lugares.

Ainda assim, seu menu à la carte preserva muito das pequenas e tradicionais padarias de bairro. Entre os sanduíches, há clássicos como o bauru (R$ 14) e um bem feito cheese salada (R$ 15,50). As pizzas são vendidas por fatia – como a de quatro queijos (R$ 8) – ou nas versões brotinho e de oito pedaços, caso da margherita (R$ 32/R$ 45) e da portuguesa (R$ 39/R$ 56).

Para um lanche mais leve, há opções como o pão na chapa com requeijão (R$ 5,40) – que, por mais R$ 5, pode ser feito com um dos pães de fermentação natural da casa, como o de azeitona.

No extenso cardápio, também há lugar para salgados, petiscos, carnes, massas e saladas. Mas não saia de lá sem provar um dos sucos da seção ‘Junto Misturado’: há ótimas combinações, como o de tangerina com maçã verde e o de manga com laranja e gengibre (R$ 13,50, cada).

O local serve ainda, todos os dias, bufê no almoço (R$ 59,90, o quilo) e no jantar (R$ 44,50, o quilo). Nas noites de inverno, a cumbuca de sopa sai por R$ 17.

ONDE: Av. Sumaré, 488, Perdizes, 3670-2700.

QUANDO: 24h.

QUANTO: Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.