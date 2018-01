Tradicional no interior, Cervejaria do Gordo abre ‘beer house’ na capital

Desde abril, apreciadores de cerveja artesanal têm mais uma opção na Vila Nova Conceição. Trata-se da Cervejaria do Gordo, tradicional marca do interior de São Paulo, que abre sua primeira ‘beer house’ na capital.

A casa, decorada com elementos industriais e paredes de vidro, tem atmosfera de bar de rock – gênero que dominou a trilha sonora durante a visita. Sob a luz avermelhada, grandes toneis de inox dividem espaço com a cozinha e o salão. Tudo à vista do cliente.

Ao todo, são oito tipos de cerveja, servidos em canecas de 340 e 600 ml ou garrafas de 330 e 600 ml. Vale experimentar a Lager (R$ 13,90, a caneca), a Weiss (R$ 16, 90, a caneca) e a Apa Gold (R$ 17,90, a caneca).

Para comer, o destaque fica por conta dos hambúrgueres. Preparados na grelha e finalizados na chapa, ficam com um gostinho bom de churrasco. O ‘X Picanha’ (R$ 27, 90) leva um generoso disco de 210 g, maionese verde e queijo.

Também há outras opções de sanduíches. Por exemplo, o ‘Beer Chicken’ (R$ 26,90), que é feito com frango marinado, muçarela de búfala, folhas de rúcula e tomate, no pão ciabatta.

Para quem prefere as clássicas porções, o local tem boa variedade de pasteis, coxinhas e outros quitutes – como a ‘Batata Frita Portuguesa’ (R$ 35,90), coberta com parmesão ralado e acompanhada de maionese rosé.