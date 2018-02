Foto: divulgação

O ‘Michuí’ (espeto) de frango, agora servido com geleia de rosas (R$ 34; foto), é uma das sugestões do Folha de Uva, que desde 1989 serve pratos típicos da cozinha libanesa. O ‘Mijadra’, arroz com lentilhas e cebolas douradas (R$ 35,40), é outra boa pedida na casa do chef Samir Cauerk Moysés.

R. Joaquim Antunes, 234, Pinheiros, 3062-2564.