Trabuca Bar e Astor têm novas receitas na carta de drinques e no menu

Os novos drinques do Trabuca Bar chegam à mesa com apresentações criativas. Entre as 27 opções está ‘Um Jardim para Amar’ (R$ 37; foto), com gim, flor de sabugueiro, água tônica e energético, e servido com buquê de ervas. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.444, Itaim Bibi, 3044-7060. 12h/15h e 18h/1h (5ª, até 2h; 6ª, 12h/2h; sáb., 13h/2h; 2ª, 12h/15h; fecha dom.).

O ‘Club Sandwich’ (R$ 39; foto), com salmão defumado, ovo pochê, avocado, cebola roxa e maionese de raiz forte no brioche tostado, é uma das 13 novidades no cardápio do Astor. A frigideira de frutos do mar (R$ 55) é outro hit que ganhou releitura do chef Marcelo Tanus. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 12h/3h (dom., 12h/19h; 3ª e 4ª, 18h/2h; 2ª, 18h/1h).

Novos

Bar Must

Mantém a sofisticação do antigo estabelecimento, dentro do hotel Tivoli Mofarrej. Na nova carta de drinques assinada por Jessica Sanchez, o destaque fica por conta do ‘Bubbles Inside’ (R$ 33), feito com Gin Bombay, licor de flor de sabugueiro e xarope de abacaxi e hortelã (R$ 33). Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900. 8h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Botecos

Portella Bar

Nesta casa com tempero nordestino, os folhados com recheio de mortadela, pistache e requeijão (R$ 39,90, 8 unid.) são boa pedida para anteceder a moqueca de cação com camarão (R$ 73,90). Para abrir o apetite, a batida ‘Portella’ (R$ 21,90), à base de coco e vodca, dá conta do recado. Aos sábados, a casa serve ‘Feijoada com Chorinho’ (R$ 39, para dois). R. Prof. Sebastião Soares de Faria, 61, Bela Vista, 3262-2794. 17h/23h50 (sáb., 12h/22h50; dom. e fer., 12h/18h50; fecha 2ª). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Veloso

O barman e gerente Souza faz uma das melhores caipirinhas da cidade (R$ 20/R$ 37). A de jabuticaba e a de tangerina são os hits. Mas não só. O chope Brahma (R$ 8,30, claro; R$ 10, black) é perfeito para acompanhar as cremosas coxinhas (R$ 33, 6 unid.). R. Conceição Veloso, 54, V. Mariana, 5572-0254. 17h30/0h30 (sáb., 12h30/0h30; dom., 16h/22h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd: todos.

Botecos chiques

Mercearia ZN

Rodeado por prédios residenciais, sossego é a marca do agradável bar, que serve chope Brahma (R$ 8,85, claro; R$ 10,50, black). A cozinha faz petiscos como a calabresa recheada com queijo derretido e orégano (R$ 39,90). Se a fome for maior, peça o filé de linguado com molho de alcaparras (R$ 53,55). R. Casa Forte, 438, Jd. França, 2996-8060. 17h/0h (sáb., dom. e fer, 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Squat

O lounge no térreo e os camarotes recebem os frequentadores. Os pratos são de cozinhas variadas. O bolinho de risoto de alho-poró com queijo brie (R$ 39) é uma das opções. Para beber, fazem sucesso o mojito tradicional (R$ 29) e na versão de maracujá e frutas vermelhas (R$ 31). Al. Itu, 1.548, Jd. Paulista, 3081-4317. 6ª e sáb., 21h/6h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Cervejas especiais

De Bruer

A cerveja aqui é a alma do negócio e a carta sugere mais de cem rótulos. Para forrar o estômago, há diversos pratos e porções. Um dos mais pedidos é a tábua de calabresa na brasa com queijo coalho grelhado, acompanhado de pães e molho (R$ 32). Experimente também o contrafilé na brasa, acompanhado de batata ao vinagrete (R$ 35). R. Girassol, 825, V. Madalena, 3812-7031. 18h/0h (fecha dom., e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Choperias

Original

O chope Brahma (R$ 8,50, claro; R$ 9,50, black) é tirado de uma chopeira restaurada, uma das mais antigas em atividade na capital. Da cozinha, saem quitutes deliciosos, como a empadinha de camarão (R$ 10,50) e o ‘Bolinho Pirajá’ (R$ 31, 6 unid.), com massa de abóbora e recheio de carne-seca. R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/1h (5ª e 6ª, até 2h; sáb. e fer., 12h/2h; dom., 12h/21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Drinques

Ipo Bar

O pé direito alto, as luzes baixas e a cozinha à vista dão charme ao galpão reformado. O bar serve sempre o ‘Trash do Dia’ (R$ 16), preparado com bebidas nacionais ou rótulos mais em conta. O cítrico ‘Moloco Vellocet’ (R$ 35), com absinto, uísque 12 anos, suco de limão-siciliano, xarope de pistache, clara de ovo e anis estrelado, vai bem com a porção de brusquetas (R$ 22, 2 unid.), uma das poucas opções do cardápio. R. Mota Pais, 32, V. Ipojuca, 3853-6178. 19h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

SubAstor

Com ambiente inspirado na década de 40, fica no subsolo do Astor e atrai um público que gosta de jazz, soul e rock dos anos 1980. A luz baixa, as poltronas e o som alto propiciam conversas ao pé de ouvido, embaladas por drinques como o ‘Ceará vs 007’ (R$ 31), com vodca, gim e caju. Entre os petiscos, a sugestão é a ‘Carpaccio Rolê’ (R$ 40), de filé mignon, com azeitonas gregas, queijo parmesão e azeite trufado. R. Delfina, 163, V. Madalena, 3815-1364. 20h/2h (5ª, até 3h; 6ª e sáb., 20h/4h; fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Happy hour

Ilha das Flores

A localização é ao mesmo tempo incomum e privilegiada: a um quarteirão da Marginal Pinheiros, é distante o suficiente para fugir do barulho dos carros e também refúgio para escapar do tráfego intenso. A adocicada ‘Caipirinha da Ilha’ (R$ 27) leva vodca, limão, maracujá, morango e gotas de licor de laranja (R$ 27). Para comer, o ‘Filé Oswaldo Aranha’ (R$ 75) traz 200 gramas de filé mignon grelhado, arroz e batata frita (R$ 75). R. Curumins, 5, Cidade Jardim, 3031-5644. 12h/0h (dom., 12h/18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Para comer

Mr Jerry

O lugar faz o estilo mais arrumadinho e confortável, inspirado nos lofts industriais da Nova York dos anos 1950. Endereço certo para quem gosta de drinques, a carta traz 40 clássicos, como o refrescante ‘Moscow Mule’ (R$ 29), à base de vodca e ginger ale artesanal. Mas também vale encostar no balcão e arriscar uma das criações da casa. Para acompanhar, o cardápio sugere hambúrgueres, massas e steaks, a exemplo do bife de chorizo, com molho e dois acompanhamentos (R$ 64, 320g). R. Carlos Weber, 1512, V. Leopoldina, 2548-3653. 12h/15h30 e 18h/23h (6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; dom., 12h/17h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Variados

Dedo de Moça

A casa se destaca pela variedade de pimentas usadas nos pratos e pela quantidade de cachaças de várias regiões do País. A ‘Costela Capa do Cafu’ (R$ 66,70, para dois), costela no bafo recheada com alho-poró, bacon e calabresa, é um dos pratos mais pedidos. Para começar, peça os bolinhos de mandioca com carne-seca e Catupiry (R$ 34,20, 6 unid.). R. João de Sousa Dias, 254, Campo Belo, 5096-0508. 17h/1h (sáb., 12h/1h; dom., até 0h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tubaína

O salão é decorado com espelhos, mesas e cadeiras de época, no melhor estilo ‘casa da vovó’. Mas a maior atração são as 30 marcas nacionais e estrangeiras de tubaína (R$ 5,50/R$ 9,50). Da cozinha, chegam os bolinhos de feijão com calabresa (R$ 28, 8 unid.) e a porção de ‘Quitanda Vegana’, com versões adaptadas de coxinhas, quibes e rissoles (R$ 28). R. Haddock Lobo, 74, Cerq. César, 3129-4930. 12h/15h30 e 18h/0h30 (6ª, até 2h; sáb., 13h/2h; dom., 13h/23h30). Cc.: todos. Cd.: todos.

Balada

Nø Mercy

A festa do Club Jerome transita do disco ao techno. Os DJs Pedro Paulo, Marina Dias, Gil Riquerme e Marcio Neves comandam a pista. R. Mato Grosso, 398, Higienópolis, 2614-6526. Sáb. (4), 23h30. R$ 50/R$ 120. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tex 3 anos

Para comemorar os três anos do Tex Redneck Bar, a festa vai percorrer clássicos do rock, da música brasileira e do pop. No line up, os DJs residentes Fish, Click, Caio Neiva, Caio Rodrigues e Julia Bueno. R. Augusta, 1.053, Consolação, 2924-5083. Sáb. (4), 22h. R$ 30/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.