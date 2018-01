Tortas e bolos (para viagem) na nova Genoveva Doces

Tortinha de limão (Fotos: Lucinéia Nunes/Estadão)

Não estranhe a porta fechada ou a ausência de uma vitrine com bolos e tortas. Na pequena Genoveva Doces, os quitutes da empresária e confeiteira Veridiana Maluf Nahas são escolhidos em uma tabela e trazidos congelados da cozinha – à exceção dos biscoitos, como o ‘Brutti ma Buoni’ de avelã (R$ 35, 200g), e dos chocolates acomodados na estante, caso dos bombons de leite Ninho com Oreo e de brigadeiro crocante (R$ 35, 12 unid.).

Tortinha de chocolate com caramelo

Para garantir a qualidade dos doces, eles saem do forno e vão para um ultracongelador, que não forma gelo e realmente preserva as características. Em menos de uma hora em temperatura ambiente, tortinhas individuais como a de limão (foto de cima) estão com a massa crocante, o recheio aerado e o merengue intacto, sem desmontar.

Outros bons exemplos são a torta de chocolate com caramelo e a deliciosa cocada de forno (R$ 10, cada). Alguns bolos podem levar mais tempo, até três horas, para ficarem com a maciez desejada. Tudo é feito para levar. Tortas custam, em média, R$ 90 (1,2 kg) e os bolos,R$ 130 (2,5 kg).

ONDE: Al. Itu, 1.485, Jd. Paulista, 2935-0003.

QUANDO: 10h/18h (sáb., até 13h; fecha dom.).

QUANTO: Cc. e Cd.: não aceita.