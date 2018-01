Torta de maçã, damasco e mel da Torteria e outras dicas de Quitutes

Foto: divulgação

Novas fornadas da torta de maçã, damasco e mel (R$ 42/R$ 89; foto), da Torteria, serão preparadas apenas até o fim de outubro. Aproveite a visita para provar outra receita: a torta aberta de linguiça calabresa com cebola, queijo cremoso e muçarela (R$15/R$ 85). R. Alagoas, 28, Higienópolis, 2306-9755. 10h/20h (sáb., até 17h; dom., até 15h; 2ª, 12h/20h).

Cafés

Starbucks

A rede americana serve as principais receitas da marca. A novidade fica por conta da linha de bebidas com sabor churros, como o ‘Churros Frappuccino’ (R$ 13,50) e o ‘Churros Latte’, feito com expresso, leite vaporizado e espuma de leite, com essência de doce de leite e canela (R$ 10,50). Para acompanhar, peça o ‘Soft Cookie Triplo Chocolate’ (R$ 4,90). Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2544. 10h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos. www.starbucks.com.br

Doces

Le Chef Gatô

Brigadeiros, bombons e cupcakes provocam quem passa na calçada em frente à casa. Mas o melhor da doceria é a ‘Verrine’ (R$ 21, 110g), que alterna camadas de bolo com porções de brigadeiro num pote de vidro. As versões de chocolate tradicional e três leites são feitas todos os dias. Dentre as mais de 70 opções de brigadeiros (R$ 4,90, cada), peça o de 100% cacau. R. Coronel Oscar Porto, 517, Paraíso, 3881-6101. 11h/19h (sáb., até 18h; fecha dom.). Cc.: D, M, V. Cd: D, M, V.

Padarias

Nova Baruel

Seja para comer um lanche rápido ou almoçar com calma, a padaria tem um balcão com salgados e sanduíches feitos na chapa, como o cheese salada (R$ 13, com porção de fritas), e espaço com mesas, onde há bufê na hora do almoço (R$ 42, o quilo). Nos corredores, há tranças, roscas e bolos, que levam às vitrines de pães e doces. Leve para casa os pães de queijo (R$ 32, o quilo). Av. Baruel, 400, Casa Verde, 3965-5954. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Kroke Salgados

Especializada em salgadinhos, a casa prepara o ‘Kroke’, um pastel especial de legumes (R$ 6,50), com fatias de cenoura, vagem, um ovo inteiro cozido, muçarela e presunto. Outras pedidas são o ‘Krokete’ de bacalhau (R$ 4,20) e a esfiha de carne (R$ 4,20). R. Zumkeller, 323, Mandaqui, 2231-7172. 11h/21h30 (6ª e sáb., 9h/22h; dom., 12h/20h; 2ª, até 21h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Sailor Burgers & Beers

A decoração é pontuada pelo universo náutico e um ‘quê’ de rusticidade. Neste sábado (22), a casa realiza o 7º Burger no Quintal, das 14h30 às 19h, com a venda do exclusivo ‘Ojo Burger’ (R$ 30), um blend de ojo de bife de 180g montado com maionese com grãos de mostarda, creme de palmito e bacon, picles de cebola roxa e agrião. Para harmonizar, tem mais de 50 rótulos de cerveja. R. Vupabuçu, 309, Pinheiros, 3031-1267. 11h45/15h e 18h/0h15 (6ª, 11h45/0h15; sáb., 12h/0h15; dom., 13h/22h15; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Soroko

É a sorveteria oficial dos veganos. Dos 40 sabores preparados artesanalmente, de 13 a 20 não levam ingredientes de origem animal (R$ 50, o quilo). Experimente os gelados de pétalas de rosa, banana caramelizada, chocolate, flocos, limão, manga, jabuticaba e maracujá. R. Augusta, 305, Consolação, 3258-8939. 12h/22h. Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

Especial

Festival de Gastronomia Orgânica

A 7ª edição terá barracas e food trucks, oficinas de gastronomia, feira de produtos orgânicos, palestras e espaços de bem-estar e da criança. Pq. da Água Branca. Av. Francisco Matarazzo, 455, Perdizes. Hoje (21) e sáb. (22), 9h/18h; dom. (23), 9h/17h. Grátis.

Semana Mesa SP

Além das aulas (R$ 66, o dia), haverá uma área com food trucks e feira de produtos. R. General Couto de Magalhães, 145, S. Ifigênia. 3ª (25) a 5ª (27), 11h30/21h. Grátis.