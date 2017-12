Tordesilhas promove festival Virados e Mexidos

Foto: Fabio Moreira/divulgação

Para mostrar que é possível driblar a crise com uma cozinha criativa e acessível – e lançar seu breviário do não desperdício –, a chef Mara Salles realiza o festival Virados e Mexidos, de quarta (4) a sábado (7), no Tordesilhas. O jantar (R$ 95) inclui o caldo ‘Chibé’, ‘Bolovo’ (foto), língua de boi, pato, arroz ao urucum e compotas.

Confira o menu completo:

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Boas-vindas

Chibé

Entradas

Manjuba

Língua de Boi

Bolovo

Principais

Cordeiro

Pato

Acompanhamentos

Legumes de Época

Arroz ao Urucum

Sobremesas

Compotas Caseiras e Nata de Mandioca

Al. Tietê, 489, Jd. Paulista, 3107-7444.