Tomyam festeja ano novo tailandês com menu especial

Foto: Carolina Biffi/divulgação

Para celebrar o ano novo tailandês, o Tomyam serve até dia 30 um menu especial, por R$ 89, com quarteto de entrada, prato principal e sobremesa. O ‘Khaosan Road’ (foto), à base de camarão e frango, abacaxi, legumes, molho de ostra e uísque, acompanhado de arroz ‘Thai Jasmine’, é uma das opções de prato principal.

O quarteto de entradas vem com bolinho de frango, pernil e camarões; frango com leite de coco, temperado com especiarias e curry, nas cestinhas assadas de massa harumaki;cubinhos de salmão temperado à maneira Thai, servido em folha crocante de endívia; e bolinho de camarão com curry vermelho.

A outra opção de prato é o ‘Silom Road’, feito com carnes de filé mignon suíno e camarões salteados na wok, moyashi e legumes crocantes temperados com molho de ostra, servido em cestinha de massa harumaki

De sobremesa: banana flambada em molho de pimenta doce, servida com sorvete e gergelim.

R. José Maria Lisboa, 1.065, Jd. Paulista, 4329-1002.