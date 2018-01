'Tomorrowland' é fantasia futurista

Com muitos efeitos especiais e computação gráfica, a fantasia Tomorrowland – Um Lugar Onde Nada É Impossível tem direção de Brad Bird, ganhador dos Oscar de melhor animação por ‘Os Incríveis’ (2004) e ‘Ratatouille’ (2007). Mas, no lugar de animais ou super-heróis, ‘Tomorrowland’ conta a história de uma adolescente com grande interesse pela ciência em meio a um universo tecnológico.

A garota é Casey (Britt Robertson), que decide sabotar um campo onde foguetes da Nasa são desmembrados. Ao sair da prisão, recebe um pequeno broche que a leva para um mundo futurista, com veículos voadores e prédios arrojados.

Fascinada pela descoberta, ela vai em busca de Frank (George Clooney), um inventor desiludido que conhece a realidade paralela. Juntos, tentam descobrir os segredos do local, que influenciará no destino da humanidade. Rafael Abreu