‘Tomb Raider – A Origem’ e quatro documentários nacionais estão entre as estreias da semana nos cinemas

12 Heróis

(12 Strong, Estados Unidos/2018, 133 min.) – Guerra. Dir. Nicolai Fuglsig. Com Chris Hemsworth, Michael Shannon, Michael Peña. Baseado em fatos reais, o longa conta a história de um grupo de voluntários que deu origem a um batalhão para caçar os terroristas por trás dos eventos de 11 de setembro de 2001. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Amante por um Dia

(L’Amant D’un Jour, França/2017, 76 min.) – Drama. Dir. Philippe Garrel. Com Eric Caravaca, Esther Garrel, Louise Chevillotte.Depois de terminar um relacionamento, Jeanne retorna à casa do pai, que vive com uma garota da idade dela. Logo elas vão começar a compartilhar segredos e vivências. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

Em Pedaços

(Aus Dem Nichts, Alemanha-França/2017, 106 min.) – Drama. Dir. Fatih Akin. Com Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar. Após perder o filho e o marido vítimas de um atentado a bomba, uma mulher partirá em uma saga para fazer justiça com as próprias mãos. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Híbridos – Os Espíritos do Brasil

(Brasil/2018, 75 min.) – Documentário. Dir. Vincent Moon, Priscilla Telmon. O documentário faz um estudo experimental e etnográfico sobre os cultos religiosos do Brasil atual. Livre. Confira salas e horários de exibição

Imagens do Estado Novo – 1937-45

(Brasil/2016, 227 min.) – Documentário. Dir. Eduardo Escorel. Por meio de materiais de arquivo, o documentário ilustra uma panorama, faz e uma reavaliação, do período ditatorial de Getúlio Vargas. 10 anos. Confira salas e horários de exibição

A Luta do Século

(Brasil/2016, 78 min.) – Documentário. Dir. Sérgio Machado. Com Reginaldo Holyfield, Luciano Todo Duro. Um retrato aprofundado sobre a maior rivalidade do boxe brasileiro, entre Luciano Todo Duro e Reginaldo Holyfield. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Luzes no Céu: Fireworks

(Uchiage Hanabi, Shita kara Miru ka? Yoko kara Miru ka?, Japão/2017, 90 min.) – Animação. Dir. Akiyuki Shimbo, Nobuyuki Takeuchi. Com Suzu Hirose, Masaki Suda, Mamoru Miyano. Na animação japonesa, dois amigos disputam o amor de uma colega de sala, Nazuna. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Maria Madalena

(Mary Magdalene, Reino Unido/2018, 130 min.) – Histórico. Dir. Garth Davis. Com Rooney Mara, Joaquin Phoenix, Chiwetel Ejiofor. Longa conta a história de um dos personagens bíblicos mais intrigantes: Maria Madalena, que desafiou o machismo e a sociedade da época para pregar ao lado de Jesus de Nazaré. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

O Silêncio da Noite É que Tem Sido Testemunha das Minhas Amarguras

(Brasil/2018, 79 min.) – Documentário. Dir. Petrônio Lorena. A poesia da vida cotidiana de pessoas que vivem nas cidades de São José do Egito e Ouro Velho e Prata, divisa entre Pernambuco e Paraíba. 16 anos. Confira salas e horários de exibição

Tomb Raider – A Origem

(Tomb Raider, Estados Unidos/2018, 118 min.) – Aventura. Dir. Roar Uthaug. Com Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins. O filme narra os verdes anos da personagem Lara Croft. Aos 21, ela se recusa a assumir a empresa do pai, desaparecido há sete anos. E, decidida a encontrá-lo, parte para uma isolada ilha japonesa. 12 anos. Confira salas e horários de exibição

Western

(Alemanha-Bulgária-Áustria/2017, 121 min.) – Drama. Dir. Valeska Grisebach. Com Meinhard Neumann, Reinhardt Wetrek, Waldemar Zang. Trabalhadores alemães da construção civil iniciam uma intensa jornada no interior da Bulgária. Enquanto confrontam seus próprios preconceitos com o novo lugar, eles batalharão por reconhecimento. 14 anos. Confira salas e horários de exibição

