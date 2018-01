Tom Zé faz o show ‘Vira Lata na Via Láctea’; confira outras apresentações musicais

Sexta (30)

Arrigo Barnabé

O músico vanguardista apresenta o espetáculo ‘Caixa de Ódio 2’, com Paulo Braga e Sérgio Espíndola. No repertório, apenas músicas de Lupicínio Rodrigues.

Casa de Francisca (44 lug.). R. José Maria Lisboa, 190, Jd. Paulista, 3052-0547. Sexta (30) e sáb. (31), 22h30. R$ 62. Cc.: todos. Cd: todos.

Dino Barioni

O músico se apresenta em duo de guitarra acústica e saxofone, mostrando um repertório variado de choros consagrados e clássicos do jazz.

Sesc Santo Amaro. Convivência. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sexta (30), 19h. Grátis.

Di Melo

Quarenta anos após o lançamento do seu primeiro disco, ele faz show de lançamento do álbum ‘Imorrível’, que traz uma composição inédita feita em parceria com Geraldo Vandré. Ele também relembra ‘A Vida em seus Métodos Diz Calma’.

Serralheria (240 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (30), 23h30. R$ 30. Cc. todos. Cd: todos.

Fabio Peron

Lançamento do CD ‘Fábio Peron e a Confraria do Som’, com composições instrumentais inéditas de ritmos brasileiros como choro, samba, frevo e baião.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (30), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Fino du Rap

O MC vem acompanhado de DJ e banda e conta com a participação de Avante O Coletivo, Bárbara Bonnie, Dagô Miranda, Eduardo Brechó, Fabio Boca e outros.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.) R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (30), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd: todos.

KL Jay & Coisa Fina

O membro dos Racionais MCs convida a banda Coisa Fina para improvisações sobre hip hop e jazz.

Mundo Pensante. R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. Sexta (30), 23h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd: M e V.

Mariene de Castro

A cantora apresenta o show ‘Lindeza’, ao lado de Rafael Vernet (piano) e Marco Lobo (percussão). ‘Lamento Sertanejo’ (Dominguinhos e Gilberto Gil) e ‘Por Causa de Você’ (Dolores Duran e Tom Jobim) são interpretadas por ela.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331 Higienópolis, 3255-0084. Sexta (30) e sáb. (31), 22h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pagode da 27

Celebrando dez anos de história, o grupo com origem no bairro do Grajaú apresenta show com samba de raiz.

Sesc Campo Limpo. R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sexta (30), 20h. Grátis.

Tom Zé

O baiano interpreta as músicas de seu último disco, ‘Vira Lata na Via Láctea’, que inclui desde uma homenagem a Elis Regina até canções temáticas sobre a chamada ‘geração Y’.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (30), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vânia Bastos

O show é uma homenagem ao centenário de Dorival Caymmi, no qual a cantora é acompanhada por trio. A apresentação é dividida em blocos que funcionam como uma espécie de suíte sinfônica.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (30), 21h. R$7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd: todos.

Wesley Safadão

Atração principal da festa Garota White, o cantor interpreta sucessos como ‘Sou Ciumento Mesmo’ e ‘Mamãe Passou Pimenta’.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. R$ 400 (3º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (31)

Arrigo Barnabé

Leia mais acima

Bárbara Eugênia

A cantora carioca de alma paulista apresenta canções do seu novo disco, ‘Frou Frou’. O trabalho tem participações de Tatá Aeroplano, Rafael Castro, Peri Pane, Dudu Tsuda e Dustan Gallas.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Padre Adelino, 1000, Belenzinho, 2076-9700. Sáb. (31), 21h. R$ 7,50/R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

BNegão e os Seletores de Frequência

O grupo comandado pelo rapper carioca retorna à cidade com show da turnê de seu mais recente disco, ‘TransmutAção’.

Sesc Pinheiros (1010 lug.). R. Paes Leme, 195, Pinheiros, 3095-9400. Sáb. (31), 21h; dom. (1º), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc. todos. Cd: todos.

Cólera e Olho Seco

As bandas, veteranas na cena punk, sobem juntas ao palco para executar canções do álbum ao vivo.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3817-7700. Sáb. (31), 21h30. R$ 6/R$ 20. Cc: D, M e V. Cd: todos.

Edi Rock

Integrante do grupo Racionais MC’s, Edi canta seu álbum-solo “Contra Nós Ninguém Será”, que trata da vida cotidiana das grandes cidades e levou seis anos para ficar pronto.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (31), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd: todos.

Far From Alaska

A banda de rock de Natal, formada por nomes bem conhecidos e experientes da cena potiguar, apresenta as músicas do CD

‘modeHuman’ (2014).

Sesc Santo Amaro. Teatro (279 lug.). R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Hoje (30), 19h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd: todos.

Frejat

O músico traz show no qual interpreta seus sucessos em versão acústica, acompanhado apenas por seu violão. Há músicas de seu período no Barão Vermelho e também de sua carreira solo.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243, Sáb. (31), 21h e 22h30; dom. (1º), 20h. R$ 60/R$ 180. Cc. todos. Cd: todos.

Forfun

A banda carioca, que mistura rock e reggae, faz apresentações da sua turnê de despedida.

Tom Brasil (4.000 lug.). R. Bragança Paulista, 1281, S. Amaro, 4003-1212. Sáb. (31), 22h; dom. (1º), 21h30. R$ 80/R$ 240. Cc.: todos. Cd: todos.

Hever Alvz e o Saci Groove

O show apresenta composições que têm características e concepções especiais, influenciadas por pesquisas de gêneros ligados à cultura africana.

Sesc Santana (334 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (31), 19h. Grátis.

Laércio de Freitas Quinteto

Ao lado de Celso Almeida (bateria), Daniel Alcantara (trompete), Daniel Amorin (contrabaixo) e Vitor Alcantara (saxofone), o músico interpreta clássicos do samba-jazz.

Sesc Campo Limpo (100 lug.). R. N. S. do Bom Conselho, 120, metrô Campo Limpo, 5510-2700. Sáb. (31), 20h30. Grátis.

Mariene de Castro

Leia mais acima

Marina Lima

A cantora e compositora apresenta o show ‘No Osso’ com um repertório de influências que passam por pop, rock, blues, bossa nova e música eletrônica.

Sesc Santana (334) – Av. Luiz Dumont Villares, 579, 2971-8700. Sáb. (31), 21h, dom. (1º), 18h; 2ª (2), 18h. R$ 12/R$ 40 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd: todos.

Odair Cabeça de Poeta e Anastácia

A dupla reedita a parceria estabelecida no final dos anos 1970, quando excursionaram pelo Brasil com o Projeto Pixinguinha.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (31), 21h30. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Theresa Dalme

Theresa passou por diversas bandas, como a Orquestra Heartbreakers e Madretierra. Apresenta repertório variado, com boleros, bossa nova, música dos anos 60, standards de jazz e forró.

Sesc Itaquera. Café Aricanduva (150 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Sáb. (31), 15h. Grátis.

Trupe Chá de Boldo

A banda – composta por 13 membros – apresenta canções do disco ‘Presente’, lançado este ano.

CCSP. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1000, metrô Vergueiro. 3397-4002. Sáb. (31), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd: todos.

Trio Nordestino

Luiz Mário, Beto Sousa e Coroneto, a nova geração do grupo que conta com 57 anos de carreira, mantém a tradicional formação do forró pé de serra, com sanfona, zabumba e triângulo.

Sesc Vila Mariana. Praça de Eventos (300 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (31), 17h30. Grátis.

Vicente Barreto

O show marca o lançamento do álbum ‘Cambaco’. Thiago França, Kiko Dinucci, Juçara Marçal, Rômulo Fróes, Manu Maltez e Rafa Barreto participam da apresentação.

Sesc Pompeia. Teatro (774 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (31), 21h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd: todos.

Dom. (1º)

BNegão e os Seletores de Frequência

Leia mais acima

Chico César

O cantor e compositor faz show com o repertório do álbum ‘Estado de Poesia’. Entre as curiosidades do repertório, estão ‘Quero Viver’, parceria póstuma com o poeta Torquato Neto, e a faixa-título, gravada por Maria Bethânia.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom (1º), 15h. Grátis.

Frejat

Leia mais acima

Jerry Adriani

O cantor, grande ícone da jovem guarda, faz show comemorando os 50 anos de carreira, com repertório de hits da carreira.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Padre Adelino, 1.000, 2076-9700. Dom. (1º), 18h. R$ 9/R$ 30 (esgotado). Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Lira

‘O Labirinto e o Desmantelo’ é o segundo disco solo do artista. Com produção de Pupillo, baterista da Nação Zumbi, o álbum aproxima eletrônica e psicodelia em faixas como ‘Desamar’ e ‘O Mergulho’.

CCSP. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. Dom. (1º), 18h. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Marina Lima

Leia mais acima

Vermes do Limbo + Patife

A banda de rock experimental paranaense sobe ao palco junto com a banda de pós-punk Patife, em uma homenagem ao poeta Augusto dos Anjos (1884-1914).

Serralheria (240 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Dom. (1º), 20h. R$20. Cc.: todos. Cd: todos.

2ª (2)

Jazz Manouche

O festival de música cigana celebra a sua segunda edição. Músicos como o holandês Robin Nolan e o americano Paul Mehling estão entre os artistas que participam do evento.

Bourbon Street (450 lug.). R. dos Chanés, 194, Moema, 5095-6100. 2ª (2), 21h. R$ 65. Cc.: todos. Cd: todos.

3ª (3)

Diogo Poças

O atual show do cantor compreende músicas de seus dois álbuns, ‘Tempo’ (2009) e ‘Imune’ (2014). A cantora Izzy Gordon participa da apresentação.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331 Higienópolis, 3255-0084. 3ª (3), 21h. R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (4)

Negro Léo

‘Niños Heroes’ é seu novo disco, a ser lançado em show nesta 4ª (4). No trabalho do maranhense radicado no Rio, guitarras dissonantes e sujas se unem a vocais crus, em canções experimentais como ‘Pulque’ e ‘Sanduíche Refrigerado’.

Serralheria (240 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 4ª (4), 21h. R$ 20/R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (5)

Ava Rocha

‘Ava Patrya Yndia Yracema’ é o nome de seu novo álbum. Com uma sonoridade experimental, o álbum traz músicas de sua

autoria, como ‘Boca do Céu’.

CCSP. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1000, metrô Vergueiro. 3397-4002. 5ª (5), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Roupa Nova

Na ativa há mais de 30 anos, o grupo faz show da turnê ‘Cruzeiro Roupa Nova’. Sucessos como ‘Coração Pirata’, ‘Dona’ e ‘Whisky a Go Go’ estão no repertório.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. 5ª (5), 22h. R$ 150/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zezé Di Camargo & Luciano

‘Flores em Vida’ é o nome da nova turnê da dupla, que deu origem a seu mais recente DVD. O repertório mescla inéditas do CD ‘Teorias de Raul’ (2014) a sucessos.

Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 5ª (5), 21h30. R$ 80/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica Sesi-SP

João Carlos Martins rege a orquestra, em concerto com participação de William Bennett e Edson Beltrami nas flautas, Elisa Fukuda no violino, e Mateus Araújo no cravo. No programa, ‘Concertos de Brandenburgo nsº 3 e 4 em Sol Maior’

e ‘Concerto de Brandenburgo nº 5 em Ré Maior’.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 4ª (4), 21h. R$50. Cc: todos. Cd. :todos.

Carmina Burana Medieval

O quinteto interpreta as ‘Canções de Beuern’, textos do século 13 musicados por Carl Orff.

Sesc Vila Mariana. Auditório (128 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (31), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Coral Paulistano

O grupo de canto lírico do Theatro Municipal promove duas apresentações durante o feriado, em diferentes locais do centro da cidade.

Cemitério da Consolação. R. da Consolação,1.660. Dom. (1º), 11h.

Catedral da Sé. Pça. da Sé, s/nº. 3053-2100. 2ª (2), 11h. Grátis.

Coro da Osesp

A apresentação conta com regência de Naomi Munakata. No programa, composições de Mignone e Mendelssohn.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (1º), 16h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Coro Luther King

O grupo lírico interpreta, nesta apresentação, ‘Requiém’, uma das mais famosas obras de Mozart.

Auditório Ibirapuera. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (31), 18h. Grátis.

OCAM

Contando com a regência do Maestro Gil Jardim e com a presença do pianista convidado Amilton Godoy, as apresentações da

Orquestra de Câmara da ECA-USP trazem obras de Beethoven e Gershwin.

Auditório Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Hoje (30), 21h. R$ 20. Cc: todos. Cd.: todos.

Teatro Cetip. Complexo Ohtake Cultural (627 lug.). R. dos Coropés, 88, Pinheiros, 4003-5588. Sáb. (31), 11h. R$60. Cc: todos. Cd.: todos.

Música de Câmara Brasileira

No programa, a suíte para canto, soprano e violino de Villa-Lobos, e peça de Ernani Aguiar.

Theatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 3ª (3), 12h. Grátis.

Orquestra Sinfônica Municipal

Com regência do maestro John Neschling, o grupo executa a ‘Missa de Requiém’, de Giuseppe Verdi.

Theatro Municipal (1500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. 4ª (4) e 5ª (5), 20h. R$ 20/R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Thomson e Gómez Godoy

Neil Thomson rege a orquestra, em concerto que tem Cristina Gómez Godoy como solista. No programa, obras de Olivier Messiaen, Mozart e Strauss.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3223-3966. Hoje (30), 21h. R$ 22,50/R$ 89. Sáb. (31), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Tardes de Ópera

No programa, a opera ‘Il Pirata’, de Vicenzo Bellini. Eduardo Fujita, Simone Luiz, Hildomar Oliveira estão no elenco, e Flávio Lago ao piano.

Theatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. Dom (1º), 17h. Grátis.