Lançamento de Tom Zé está entre as opções de shows da semana

A seguir, os shows que ocorrem entre 7/10 e 13/10

6ª (7)

Ale Sater

O músico lança o EP ‘Japão’, seu primeiro trabalho solo. A nova produção do primo de Almir Sater tem referências brasileiras e é mais folk e menos rock do que

sua antiga banda, a Terno Rei. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 6ª (7), 20h30. R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Badi Assad

A cantora e violonista comemora seus 25 anos de carreira com o lançamento do disco ‘Singular’, que mistura ritmos sul-americanos com pop e rock. No repertório, uma versão do hit ‘Royals’, da neozelandesa Lorde, que recebeu batidas afro-baianas. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (7), 21h. R$ 30.

Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Christopher Cross

Vencedor de cinco Grammy, um Oscar de Melhor Canção Original e um Globo de Ouro, o cantor, compositor e guitarrista americano vem ao Brasil com uma turnê que celebra sua carreira. Espaço das Américas (3.082 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 6ª (7), 22h. R$ 200/R$ 400. Cc.: todos. Cd.: todos.

Edgar Scandurra e Silvia Tape

O guitarrista do Ira se apresenta com a guitarrista da nova formação das Mercenárias. Eles mostram o primeiro trabalho da dupla, ‘EST’. A apresentação faz parte da Samsung Conecta. Museu da Imagem e do Som (MIS). Área externa (800 lug.). Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. 6ª (7), 20h. Grátis.

Elomar

Famoso pelos clássicos ‘Das Barrancas do Rio Gavião’ e ‘Na Quadrada das Águas Perdidas’, o violonista e compositor baiano sobe ao palco como um ‘cantador-trovador’, ao lado do filho João Omar. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (7), 21h; sáb. (8), 21h; dom. (9), 18h.

R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

La Cumbia Negra

Com canções autorais, o grupo, formado por Guri Assis Brasil, Gabriel Guedes, Thiago Guerra, Klaus Senna, Guilherme Almeida, Igor Caracas e Carlos Miranda, apresenta sonoridade que mistura cumbia, chica, rock, carimbó e guitarrada. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 6ª (7), 21h30. R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Max de Castro

Em tributo a Erlon Chaves, o artista contempla todas as fases da carreira do músico. O repertório vai da bossa nova à fase da Banda Veneno – e inclui temas de novelas e trilhas sonoras de filmes, misturando pop, samba e suingue. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 6ª (7), 21h; sáb. (8), 21h. R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Nomade Orquestra

Em preparação para a primeira turnê na Europa, a banda de dez integrantes se apresenta na ‘Noite Fuego Jazz’, com os DJs Maurício Fleury e Akilez. Eles tocam as músicas do disco de estreia, de 2014, com ritmo dançante. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 6ª (7), 23h. R$ 20/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Paulo Ricardo & Trio

Em show intimista, eles apresentam canções do último disco, ‘Novo Álbum’, lançado este ano, além de hits da carreira solo de Paulo Ricardo e sucessos do grupo RPM, como ‘Rádio Pirata’ e ‘Olhar 43’. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. 6ª (7), 21h30; sáb. (8), 21h. R$ 60/R$ 180.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Paulinho da Viola

O sambista apresenta show intimista com clássicos de sua carreira. Ao lado de um quinteto e da filha, a cantora Beatriz Faria, ele relembra ‘Coração Leviano’, ‘Pecado Capital’, entre outras canções. Teatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia.

R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. Hoje (7) e sáb. (8), 21h30. R$ 120/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Pequena Morte

A banda mineira apresenta seu novo álbum, ‘Jabuticaba’. Com tempero latino e letras em português, espanhol e inglês, as canções falam sobre cotidiano e experiências extraordinárias. Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. 6ª (7), 22h. R$ 15. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roberta Campos

A cantora apresenta ‘Todo Caminho É Sorte’, seu quarto álbum, com músicas como ‘De Janeiro a Janeiro’, Varrendo a Lua’ e releituras de canções de grandes compositores. Honda Hall (230 lug.). R. Júlio Diniz, 176, V. Olímpia. 3045-4146. 6ª (7), 22h; sáb. (8), 22h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Voluntários da Pátria

Banda de rock underground dos anos 1980 se reúne em sua formação clássica: Nasi no vocal; Miguel Barella e Giuseppe ‘Fripp’ Lenti nas guitarras; e Thomas Pappon na bateria. Quem assume o baixo é Sandra Coutinho. Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. 6ª (7), 21h30. R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sábado (8)

3D e Os Replicantes

As bandas recuperam os repertórios dos anos 1980, que são relançados agora. A 3D traz de volta as músicas gravadas em uma fita cassete e Os Replicantes retomam um compacto raro, cultuado por colecionadores. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.) R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (8), 21h30. R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Clayber de Souza Duo

O gaitista e baixista, que tem 57 discos lançados, se une ao maestro arranjador e multi-instrumentista Aluizio Pontes para apresentar o show ‘Uma Gaita e Seu Piano’. Sesc Santana. Deck do jardim (40 lug.). Av. Luiz Dumont Villares, 579, metrô Parada Inglesa, 2971-8700. Sáb. (8), 19h. Grátis.

Eduardo Klein

Em um concerto de viola gamba solo, o músico apresenta o recital ‘Violas de Shakespeare’, com peças de autores ingleses do século 17. Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sáb. (8), 18h30. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Elomar

Fernando e Sorocaba

Depois de uma turnê mundial, o show da dupla sertaneja chega a São Paulo. Eles tocam sucessos como ‘Madri’, ‘Gaveta’ e ‘Anjo de Cabelos Longos’. Citibank Hall (5.743 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sáb. (8), 22h. R$ 80/R$ 280. Cc.: todos. Cd.: todos.

Frank Elvis & Los Sinatras

A banda faz um tour por diferentes estilos musicais e épocas, com músicas do new wave, do rock nacional dos anos 1980 e, claro, de Elvis Presley e Frank Sinatra. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Sáb. (8), 23h59.

R$ 75. Cc.: todos. Cd: todos.

Ivete Sangalo

‘Acústico em Trancoso’ é o novo show da baiana, que canta inéditas como ‘Seus Planos’ e ‘Mais e Mais’, e sucessos da carreira. Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (8), 21h (abertura; show, 23h30); dom. (9), 17h (abertura; show, 19h30). R$ 80/R$ 160.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Little Nation

A banda de folkpop conta com o multi-instrumentista Rique Azevedo e a vocalista Samille Joker, que apresentam seu novo trabalho, o álbum ‘Hum’, lançado este ano. Teatro da Rotina (50 lug.). R. Augusta, 912, Consolação, 3582-4479. Sáb. (8), 21h. R$ 20/ R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Max de Castro

Paulo Ricardo & Trio

Paulinho da Viola

Roberta Campos

Sammliz

A cantora e compositora, conhecida por seu trabalho na banda Madame Saatan, lança o disco ‘Mamba’, seu primeiro álbum solo. O show tem participação especial de Aíla e Luê, com um repertório que mistura música eletrônica e stoner rock. Associação Cultural Cecília (200 lug.). R. Vitorino Carmilo, 449, Barra Funda, 3667-0262. Sáb. (8), 21h. R$ 10. Cc.: não aceita. Cd.: todos.

Tom Zé

O artista lança o disco ‘Canções Eróticas de Ninar’, e também celebra seus 80 anos de vida – ele faz aniversário nesta 3ª (11). As músicas do álbum falam de sexo e de temas ligados a homossexualidade, imagem da mulher e educação sexual. Sesc Pompeia. Teatro (356 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (8), 21h; dom. (9), 19h. R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Toquinho, Ivan Lins e MPB4

Toquinho é o anfitrião do encontro, que comemora seus 50 anos de carreira. ‘Tarde em Itapoã’, ‘Amigo É Pra Essas Coisas’ e ‘Roda Viva’ estão entre os clássicos relembrados pelos artistas. Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chácara S. Antônio, 4003-1212. Sáb. (8), 22h. R$ 110/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Vintage Caravan

Pela primeira vez no Brasil, o trio islandês se apresenta com um repertório que recupera músicas de seus três discos. A banda, formada por Óskar, Alexander e Stefán, inspira-se no rock dos anos 1970, em uma mistura de hard rock, stoner e heavy metal. Sesc

Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sáb. (8), 21h30. R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Domingo (9)

Arnaldinho do Cavaco

O músico apresenta repertório autoral e clássicos do choro. Desde os 13 anos de idade, o artista foi influenciado pelo pai, Nelson Pacheco, que toca violão, teclado e cavaquinho. Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (9), 18h. Grátis.

Batanga & Cia

Formada por músicos cubanos, a banda traz o ritmo batanga, apresentado pelo compositor e pianista Bebo Valdés em Cuba, em 1952. No repertório, clássicos da salsa, mambo, guaguancó, chachacha e bolero. Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. Dom. (9), 22h. R$ 32. Cc.: todos. Cd: todos.

Dani Black

Com músicas gravadas por Ney Matogrosso, Maria Gadú e Elba Ramalho, o cantor e compositor apresenta seu segundo disco, ‘Dilúvio’. Marina Lima participa do show. Sesc Pinheiros. Auditório (101 lug. ). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Dom. (9), 18h. R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Elomar

Ivete Sangalo

Mayhem

Os noruegueses do heavy metal voltam ao Brasil para apresentar na íntegra o álbum ‘De Mysteriis Dom Sathanas’, de 1994. Clash Club (800 lug.). R. Barra Funda, 969, Barra Funda, 3661-1500. Dom. (9), 18h. R$ 200/R$ 300.

Cc.: todos. Cd.: todos.

Tom Zé

Wilco

A banda americana faz show intimista para divulgar o último trabalho lançado em setembro, o álbum ‘Schmilco’. Depois de dez anos sem vir ao Brasil, o grupo de rock

alternativo, que já foi indicado ao Grammy seis vezes, tem no repertório sucessos dos 21 anos de carreira. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (9), 19h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

2ª (10)

Ari Borger Trio

Com releituras de Beatles e Rolling Stones, o trio, formado por Ari no piano, Marco Klis no contrabaixo e Humberto Zigler na bateria, mistura jazz, soul, groove, blues e new orleans funk. Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (10), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

3ª (11)

Maria Rita

No show ‘Samba da Maria’, ela homenageia sambistas que influenciaram sua carreira, como Zeca Pagodinho, Arlindo Cruz e Alcione. Ela também apresenta canções de seu novo DVD, ‘O Samba em Mim – Ao Vivo na Lapa’. Citibank Hall (3.820 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. 3ª (11), 22h. R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

4ª (12)

Andrea Bocelli

Depois de três anos sem vir ao Brasil, o italiano traz a turnê ‘Cinema World Tour’ com diversos clássicos do cinema, além das famosas ‘Ave Maria’, ‘Funiculí Funiculá’, ‘Nessun Dorma’ e ‘Time to Say Goodbye’. A principal convidada da apresentação é a cantora pop Anitta. Allianz Parque (30.000 lug.). R. Francisco Matarazzo, 1.705, Água Branca. 4003-1212. 4ª (12) e 5ª (13), 21h. R$ 150/ R$ 1.700 (4ª, esgotado).

Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (13)

Andrea Bocelli

Germano Mathias e Manu Lafer

Depois de seis décadas de carreira, o músico conhecido como ‘Catedrático do Samba’ lança seu primeiro disco de forró. ‘Forrós Pé de Serra’ foi feito com parceria do cantor, compositor e médico Manu Lafer. O show de lançamento do álbum tem músicas de Jackson do Pandeiro e Jacinto Silva. Itaú Cultural (247 lug.). Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 5ª (13), 20h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Herod

A banda paulistana de rock experimental criou novos arranjos para os sons da alemã Kraftwerk. A apresentação faz parte de uma preparação do quarteto para lançar um disco com o mesmo repertório do show. Sesc Pompeia. Comedoria (800 lug.) R. Clélia, 93, 3871-7700. 5ª (13), 21h30. R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Rodrigo Campos

O Japão foi inspiração para ‘Conversas com Toshiro’, terceiro álbum do cantor e instrumentista. O músico apresenta suas composições, que ligam oriente e ocidente, junto de quartetos de cordas e sopros e vibrafone. CCSP. Sala Adoniran Barbosa (621 lug.). R. Vergueiro, 1.000, metrô Vergueiro, 3397-4002. 5ª (13), 20h30. Grátis (retirar ingresso 2h antes).

Especial

Aleh Ferreira & Regional Uirapuru

O bandolinista se apresenta junto com os músicos da casa em homenagem ao aniversário de 70 anos de Luizinho 7 Cordas, em um projeto nomeado ‘Luizinho 70’. O show é acústico e não utiliza aparelhos amplificadores. Espaço Uirapuru (30 lug.) R. Comendador Paulo Brancato, 49, Vila Mariana, 2639-9065. Sáb. (8), 20h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Popload Festival

Esta edição comemora dez anos de festival e traz, entre outros artistas, a banda Wilco, de Chicago, que não toca no Brasil há mais de uma década; o trio nova-iorquino Battles; e a cantora, compositora e cineasta Ava Rocha. Urban Stage (8.000 lug.). R. Voluntários da Pátria, 498, Santana, 2309-4061. Sáb. (8), 15h. R$ 300/R$ 700. Cc.: todos. Cd.: todos. Programação completa: bit.ly/poplfest

Reggae Live Station

Armandinho, Cidade Verde Sounds e Mato Seco apresentam seus sucessos. A atração internacional é a revelação Dezarie. Espaço das Américas (8.000 lug.).

R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. 3ª (11), 21h (abertura; show, 23h). R$ 80/R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

Viajando pelo Brasil

O quinteto de clarinetes aposta no repertório nacional, como composições de Luiz Gonzaga, Heitor Villa-Lobos, Hermeto Pascoal e outros. Memorial da América Latina. Auditório Simon Bolívar (800 lug.). Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda, 3823-4600. 3ª (11), 19h. R$ 2. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Bachiana Filarmônica

Dentro das comemorações do mês do nordestino, o conjunto, sob regência do maestro João Carlos Martins, apresenta versões especiais de clássicos como ‘Asa Branca’, de Luiz Gonzaga, e ‘Mourão’, de Guerra-Peixe. Centro de Tradições Nordestinas (7.000 lug.). R. Jacofer, 615, Limão, 3488-9400. Dom. (9), 18h. Grátis.

Elektra

Uma das principais óperas do compositor Richard Strauss, conta a história da filha que deseja assassinar a mãe como vingança pela morte do pai. O enredo se passa em Micenas, após a Guerra de Troia. A montagem é de Livia Sabag. Teatro Municipal (1.500 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Dom. (9), 17h; 4ª (12), 20h; 5ª (13), 20h. R$ 50/R$ 160. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Patrícia Endo e Scheilla Glaser

No repertório da soprano e da pianista, ‘A Floresta do Amazonas’, de Heitor Villa-Lobos, e ‘Canções de Amor e as Canções Populares’, de Claudio Santoro. Biblioteca Mário de Andrade. Auditório (175 lug.). R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 3ª (11), 20h. Grátis.

Paul Lewis

O pianista inglês interpreta os cinco concertos para piano de Beethoven, junto com a Osesp e sob regência de Marin Alsop. Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (7), 21h; sáb. (8), 16h30; dom. (9), 20h. R$ 42/R$ 194.

Cc.: todos. Cd.: todos.