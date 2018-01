Tom Holland dá vida ao Homem-Aranha em novo longa da série

Que o Homem-Aranha é um dos super-heróis mais carismáticos dos quadrinhos, e também dos cinemas, ninguém tem dúvida. E um dos motivos que contribuem para sua enorme popularidade passa pela irresistível humanidade do personagem.

Peter Parker vai além de poderes sobrenaturais e não tem a impavidez de seus pares. Ele é jovem, vive em uma cidade real e tem de lidar com problemas igualmente cotidianos. Não à toa, no bairro do Queens, em Nova York, é chamado de o ‘amigão da vizinhança’.

Se, nas mais recentes produções, a Sony perdeu um pouco a mão na hora de construir novas aventuras para o ‘cabeça de teia’, tornando-o um pouco enfadonho, isso não acontece no novo Homem-Aranha: de Volta ao Lar, da Marvel, que tem direção de Jon Watts e traz o britânico Tom Holland no papel principal. O ator, aliás, é o grande destaque do longa.

A história do filme remonta às origens do Homem-Aranha. Na trama, Peter Parker é um típico adolescente que, sabendo de seus poderes, sonha em entrar para a turma dos Vingadores. Mas, enquanto isso não acontece, ele se divide entre a escola, as amizades e a paixão por Liz. Até que o vilão Abutre, vivido por Michael Keaton, aparece. Será a chance para o protagonista mostrar todo o seu repertório.

O filme é leve e divertido. Um respiro necessário em meio a tantos longas do gênero. Tom Holland impressiona pela empatia – parece ter nascido para viver Peter Parker.

